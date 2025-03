Ospite della puntata domenicale di Che Tempo Che Fa Stefano De Martino ha parlato del primo bacio con Belen Rodriguez, avvenuto nel bagno del camerino di Mara Maionchi.

Stefano De Martino e il primo bacio con Belen

A Che Tempo Che Fa ieri tra i tanti ospiti è intervenuto anche Stefano De Martino. Il conduttore in puntata ha svelato il suo futuro e se condurrà mai il Festival di Sanremo. Ma non solo. Questo perché lo showman ha preso parte anche al Tavolo della trasmissione e ha svelato un divertente aneddoto sul suo passato.

Stefano De Martino ha approfittato della presenza di Mara Maionchi, che conosce da tanto tempo, per raccontare quando in passato ha dato il suo primo bacio a Belen Rodriguez. L’episodio si è verificato ai tempi di Amici nel camerino che apparteneva alla produttrice discografica. Durante questo frangente di puntata il presentatore ha raccontato il tutto, divertito, a Che Tempo Che Fa. Senza mai menzionare direttamente l’ex moglie, facendo riferimento “a una persona che sarebbe diventata molto importante nella mia vita”, Stefano ha detto quanto segue:

«Io e Mara Maionchi (ospite fissa del Tavolo, ndr) ci conosciamo da tanto tempo e del suo camerino ho un bel ricordo perché nel bagno che c’era all’interno ho dato il primo bacio a una persona che sarebbe diventata molto importante nella mia vita», ha detto Stefano De Martino come mostrato nel video sottostante. Aneddoto che precisiamo era già emerso nel 2023 a Le Iene. Ovviamente come suo solito Mara Maionchi ci ha scherzato su, con la sua solita ironia, facendo ridere i presenti.

Tra le altre cose Stefano De Martino, non ha solo menzionato il primo bacio con l’ex moglie Belen Rodriguez. Il conduttore ha anche parlato del periodo d’oro della sua carriera. In questo momento è al timone di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile ed entrambe le trasmissioni stanno ottenendo un grande successo. Il pubblico sembra essersi molto affezionato a lui. Poi non sono mancati momenti divertenti con l’amico e collega Francesco Paolantoni così come le parole su Paolo Sorrentino per il film “Parthenope”.