Ospite della puntata domenicale di Che Tempo Che Fa Stefano De Martino ha svelato se condurrà mai il Festival di Sanremo, dopo le numerose voci sul suo conto.

Stefano De Martino parla di Sanremo

Attualmente al timone del Festival di Sanremo troviamo Carlo Conti, che ha concluso da poche settimane la sua edizione e lo ritroveremo anche nella prossima. Ma in futuro? Il nome più papabile tra i tanti sembra essere quello di Stefano De Martino.

LEGGI ANCHE: Sarebbe già finita tra Chiara e Riccardo dopo l’addio improvviso a Uomini e Donne, la segnalazione

Il presentatore partenopeo, a cui la dirigenza Rai ha già affidato Affari Tuoi per il post Amadeus (mossa azzeccatissima peraltro), potrebbe essere l’uomo giusto per la kermesse canora e sicuramente uno dei più apprezzati da parte del pubblico. Ma lui cosa ne pensa di tutto questo? Si sente davvero pronto di affrontare un palco così importante?

Stefano De Martino ieri è stato ospite di Che Tempo Che Fa e ha parlato prima di tutto del grande successo di Affari Tuoi, per poi rispondere alla domanda di Fabio Fazio sul Festival. Il conduttore ha paragonato Sanremo a un Boeing che sorvola l’oceano e ha ammesso, per questo, di esserne ancora spaventato:

“In realtà io ho capito che questo mestiere, il mestiere della televisione, è un po’ simile al pilota d’aerei. Perché in realtà bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri, se tu vedi il pubblico come dei passeggeri. Io ho cominciato su Rai2 con dei comedy show, come Stasera Tutto è Possibile, quindi con un piccolo aereo”.

LEGGI ANCHE: Eleonora Giorgi è morta, l’attrice si spegne a 71 anni

E ancora Stefano De Martino ha aggiunto: “Adesso Affari Tuoi è un vero e proprio aereo di linea dove io tutti i giorni faccio una tratta, Milano-Napoli, Milano-Palermo, fare il festival significa guidare un Boeing e quindi sorvolare l’oceano, tutte quelle ore dove sotto non c’è nulla, a me ancora un po’ spavento. Io sto facendo le ore di volo, ne continuo ad accumulare perché vorrei guidare, pilotare quell’aereo con disinvoltura. Adesso non ce la faccio”.

Quindi al momento Stefano De Martino non si sente ancora pronto per un incarico così importante. Ma chissà che in futuro non possa concretizzarsi una possibilità del genere!