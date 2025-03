Stando a quanto si mormora in rete, un calciatore sarebbe il nuovo amore di Sophie Codegoni: ecco cosa sappiamo in merito

Stando alle ultime voci di corridoio, Sophie Codegoni avrebbe un nuovo amore. A conquistare il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato un calciatore.

Nuovo amore per Sophie Codegoni?

Nell’ultimo anno una delle protagoniste del gossip è stata senza dubbio Sophie Codegoni. Come è noto a tutti, l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 6 ha messo un punto alla relazione con Alessandro Basciano, a distanza di pochi mesi dalla nascita della loro bambina. A quel punto le cose sono precipitate e l’ex tronista di Uomini e Donne ha sporto denuncia verso il suo ex compagno per stalking. Da quel momento sono partite una serie di accuse reciproche e ancora oggi tra Sophie e Alessandro i rapporti non sembrerebbero essere sereni.

La Codegoni nel mentre di recente ha cercato di voltare pagine e solo nelle ultime ore è nuovamente finita al centro dell’attenzione mediatica. Stando a quanto riferisce Deianira Marzano infatti l’ex tronista avrebbe un nuovo amore. Ma chi ha sarebbe stato a far breccia nel suo cuore? L’esperta di gossip risponde anche a questo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Stando a quanto si legge sui profili social di Deianira, Sophie Codegoni avrebbe iniziato a frequentare il calciatore Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina. A oggi però non ci sarebbero ulteriori informazioni su questa presunta conoscenza e non è chiaro cosa stia accadendo in realtà. I diretti interessati infatti non sono ancora intervenuti per commentare le voci di corridoio sul loro conto e attualmente dunque i gossip sono da prendere con le pinze.

Nelle prossime ore tuttavia Sophie potrebbe per la prima volta rompere il silenzio per fare chiarezza sulla situazione. Attualmente intanto la Codegoni si gode a pieno la sua nuova vita da mamma e la sua attenzione è pienamente focalizzata sulla piccola Céline Blue, centro del suo mondo.