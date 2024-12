Si è o no rifatto Stefano De Martino? Il conduttore è sempre stato vago riguardo all’argomento. Giacomo Urtis ha parlato dei presunti ritocchini nella sua rubrica Bisturi Fatale. Ecco cosa ha detto.

I presunti ritocchini di Stefano De Martino secondo Urtis

Tra i gossip della giornata si torna a parlare di Stefano De Martino, che recentemente ha anche commentato i rumor su un presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. A proposito del conduttore, di tanto in tanto, spunta fuori il discorso legato a chirurgia estetica e ritocchini.

Ma Stefano De Martino si è rifatto o no? Giacomo Urtis nella sua rubrica di Instagram “Bisturi Fatale”, ha appunto fatto qualche precisazione ed espresso il suo parere. Da chirurgo estetico qual è infatti è convinto che il conduttore di Affari Tuoi abbia rifatto qualcosa:

“Ad Amici aveva una faccia un po’ diversa, rispetto a come lo vediamo attualmente. Lui ha detto che ha avuto un incidente e ha dovuto rifare il naso. Ma così, dalle foto, mi sembra che lo zigomo è un po’ cambiato, così come lo sguardo”.

Ma non è tutto, perché su Stefano De Martino ha aggiunto ancora: Aveva le orecchie a sventola e non le ha più. Conturing del viso… Mi sembra appunto che il conturing è più disegnato. Guardando un programma ho notato anche che aveva le labbra gonfie, più del solito. Forse le aveva appena fatte?”.

Cosa aveva detto Stefano a Belve

Non è la prima volta però che si parla della possibilità che Stefano De Martino sia ricorso alla chirurgia estetica. Francesca Fagnani per esempio a Belve in una vecchia intervista ha ripreso le parole di Jonathan Kashanian che, a Detto Fatto da Bianca Guaccero, aveva detto:

“Che cosa si è rifatto Stefano De Martino? Cosa non si è rifatto. Il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi. Le orecchie me lo ricordo perché le aveva a sventola e per un periodo ha girato con la fascia. Le labbra erano sottilissime e il naso si vede. Ha avuto senso del limite e il risultato si vede”.

Curiosa Francesca Fagnani allora ha voluto sapere dal diretto interessato cosa ci fosse di vero in questa lista. Alla domanda della conduttrice di Belve, Stefano De Martino ha risposto in maniera piuttosto ironica: “Cosa mi sono rifatto? Tutto vero perché se lo dice l’esperto di stile che posso dire. Naso, denti, labbra, orecchie, zigomi, anche gli occhi!“.

Insomma in quell’occasione Stefano è stato piuttosto vago, senza esprimersi troppo.