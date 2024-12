C’è stato un presunto accordo tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Stefania Orlando spiffera cosa sarebbe accaduto: “Avresti dovuto raccontarlo”, ha rivelato durante una conversazione con l’attore.

Stefania Orlando, retroscena su Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Non solo la nuova rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e l’ingresso della mamma di quest’ultima per Natale. Nella Casa del Grande Fratello a tenere banco è anche il rapporto sempre più in bilico tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, a seguito anche dell’ultima puntata. Nelle ultime ore Stefania Orlando durante una chiacchiera con Luca, gli ha suggerito di fare luce sulla vicenda.

Presente alla conversazione anche Eva Grimaldi. Nel piccolo stralcio estrapolato dalla diretta di Mediaset Extra si comprende perfettamente che i tre stanno parlando della situazione che si è creata con Jessica Morlacchi.

Come noto infatti tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi si era creato un legame molto forte, tanto che lei ha ammesso di essersi invaghita di lui. Sentimento non ricambiato da parte dell’attore (felicemente sposato con Alessandro) e situazione che pian piano è sfociata con un allontanamento e accuse varie da parte di entrambi.

Anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello hanno ampiamente discusso, per via anche di Helena Prestes, a cui Luca Calvani è legato e ha spesso difeso, ma anche a proposito del loro rapporto. La cantante ha fatto alcune rivelazioni che hanno portato i due a litigare ancora. E per adesso non sembra esserci alcun riavvicinamento.

E proprio di questo parlavano con Stefania Orlando ed Eva Grimaldi con Luca Calvani. La prima ha suggerito al gieffino: “Tu avresti dovuto dirgli di raccontare anche quando lei ti ha proposto di fare la finta storia perché avevi paura che io uscissi. Raccontiamo anche questa cosa qua”, ha detto la Orlando per poi dare un’occhiata prima alla coinquilina Eva e poi tornare sul concorrente.

Dalla sua Luca Calvani ha ribattuto: “Io sinceramente… Non mi sembra il caso di scendere così in basso… Io ho la verità dalla mia parte”. Dall’altra parte però Stefania Orlando non trova comunque corretto il tutto, così come Eva Grimaldi.

Una fetta di pubblico sostiene che si sia trattata semplicemente di una battuta travisata e sostenuto Jessica, altri invece hanno preso le parti di Luca.

eccoci stefania ed eva sono riusciti a tirare fuori la verità da luca



S: dovevi dirgli ‘Jessica raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi”



L: a me non sembrava il caso di scendere così in basso #grandefratello pic.twitter.com/BFRydVCvRB — Vans 😈 (@vansdeusmeu) December 20, 2024

Non è da escludere che questo dettaglio possa balzare fuori durante la puntata di lunedì sera su Canale 5. Cosa succederà se dovessero mostrare queste immagini? Jessica Morlacchi come risponderà a Luca Calvani?