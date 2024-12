In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Stefano De Martino ha parlato dell’ex Belen Rodriguez e commentato i gossip su un presunto ritorno di fiamma. Ecco come stanno le cose.

Le parole di Stefano De Martino su Belen

A Vanity Fair Stefano De Martino ha concesso una lunga intervista a Silvia Bombino. Si è parlato di Affari Tuoi, dei progetti lavorativi, ma anche di amore e del passato con Belen Rodriguez.

Oggi le cose tra loro come vanno? Sono o no in buoni rapporti. La giornalista ha voluto vederci chiaro e ha ricordato come un anno fa, proprio Belen Rodriguez, aveva parlato della rottura con Stefano De Martino e nel farlo gli aveva attribuito diversi tradimenti. Ma adesso il loro rapporto è migliorato?

Il conduttore di Affari Tuoi ha fatto sapere a Vanity Fair: «Sì, assolutamente, oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti».

Smentito invece un presunto ritorno di fiamma, che spesso leggiamo, con l’ex moglie Belen. Nonostante dunque ci siano numerosi pettegolezzi, Stefano ha assicurato: «No, non succederà più». Oggi sono ufficialmente divorziati e come da lui stesso spiegato hanno depositato i documenti.

Stefano De Martino ha anche dichiarato, come già detto in altre occasioni, di avere un rapporto molto bello anche con la figlia di Belen (avuta con Antonino Spinalbese ndr), Luna Marì: «Lei mi vive come uno zio, io come la sorella di mio figlio. A me i bambini piacciono, se avessi una vita meno frenetica ne avrei già altri».

De Martino parla dei tradimenti

Tra gli altri stralci d’intervista estrapolati anche la questione “tradimenti”, di cui tanto si è parlato. Stefano De Martino ha ammesso di aver tradito le sue partner, ma non crede di non aver mai amato come alcune avrebbero detto: «Non sono d’accordo. L’amore è la sola condizione che mi consente di stare a lungo con una persona».

Nel suo discorso Stefano De Martino crede anche che un tradimento può essere considerato un incidente, scollegato dall’amore. Ha affermato di conoscere tantissime coppie e di non tutte sono così fedeli, ma la differenza sarebbe tra chi si fa scoprire e chi no!

Per lui la fedeltà in una coppia è considerata una sorta di ideale, ma sarebbe difficile da sostenere. E alla giornalista che gli ha domandato se è sensibile al fascino femminile, ha riconosciuto che lo è, ma spera che qualcuno possa farle cambiare idea, a lui piacerebbe:

«Quando parlo di tradimento non parlo solo di me, parlo anche delle persone con cui sono stato e con cui starò, che potranno avere delle tentazioni e non è detto che ogni tanto non scivolino anche loro. Io questa cosa non la vivo come una pietra tombale, sono più possibilista. In una storia lunga, se dovessi scoprire che la mia donna mi ha tradito, di certo non gioirei – non lo voglio sapere – ma dovrebbe entrare in gioco l’intelligenza di entrambi nel capire quanto vale quel rapporto e quanto vale un fuori programma fine a sé stesso», ha chiuso Stefano De Martino.