Oggi il nome di Stefano De Martino è sulla bocca di tutti. In molti sanno però che la carriera del conduttore è iniziata ad Amici anni fa e proprio in queste ore è stato rivelato un aneddoto risalente ai tempi in cui era uno degli allievi del talent show.

L’aneddoto su Stefano De Martino

Nell’ultimo anno Stefano De Martino è diventato uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Con il successo straordinario di Affari tuoi e di Stasera tutto è possibile il conduttore è entrato nell’olimpo dei giganti e di certo in futuro per lui ci saranno numerose porte spalancate. Non tutti però forse ricordano che la carriera di Stefano è iniziata anni fa tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. All’epoca il presentatore sognava di sfondare nel mondo della danza, ma le cose, come sappiamo, sono andate in maniera del tutto diversa.

Proprio nelle ultime ore intanto è emerso un aneddoto risalente ai tempi in cui Stefano De Martino era un allievo del talent show. A raccontarlo è stata nientemeno che la maestra Alessandra Celentano, che come qualcuno ricorderà ad Amici si era scontrata con il ballerino innumerevoli volte. Nel corso dell’intervista con Marcello Sacchetta per il podcast In Camerino, la celebre e temuta prof ha così svelato:

“Con Stefano abbiamo avuti degli scontri pazzeschi. C’è stata un’occasione dove mi ricordo che lui si buttò per terra incredulo di quello che avevo detto. Io avevo un’idea su di lui e lui faceva fatica ad accettarla. Poi come sempre avevo ragione”.

Poco dopo tuttavia la maestra Celentano si è dichiarata entusiasta della splendida carriera che sta facendo Stefano De Martino e riempiendo di complimenti il conduttore partenopeo ha aggiunto: “Sono contenta che stia facendo una bellissima carriera, è molto bravo ed è molto versatile”.