Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Grande Fratello

La lite tra Varrese e Valentina al Grande Fratello

La notte nella Casa del Grande Fratello c’è stata parecchia agitazione. A raccontare il fatto è stata Valentina Modini in zona beauty questa mattina. La ragazza ha svelato di avere avuto una lite furiosa con Massimiliano Varrese. Le immagini non sono però andate in onda Sui social molti utenti sostengono che questo battibecco non è stato mostrato ma si è scoperto solo stamattina.

Durante la cena, nel post puntata, sembrava che tutto andasse bene: “Poi improvvisamente ha sbroccato”, ha detto la Modini. Nel suo discorso Valentina ha dichiarato di essersi scusata con l’attore per aver usato delle parole sbagliate durante la puntata. Nonostante questo, però, ha raccontato di aver ricevuto solo accuse da parte del coinquilino del Grande Fratello. A introdursi nel discorso anche Marina Fiordaliso, che ha aggiunto: “È successo un bordello”

Sebbene non abbia chiarito la questione, Valentina ha fatto presente di non voler più riaprire la questione con Varrese: “Per me non c’è bisogno di un confronto, mi sono già spiegata più volte”.

Heidi dal canto suo ha fatto presente di essersi estraniata dalla discussione ed essere scappata via. Poi ha aggiunto: “Massimiliano è una persona troppo complicata”. Ancora infastidita da quanto accaduto ieri, la Baci ha ammesso di non voler concedere ulteriori chance a Massimiliano, così da evitare di compromettere il percorso dentro la Casa del Grande Fratello.

In un altro video, invece, abbiamo visto Heidi Baci raccontare quanto accaduto tra Massimiliano Varrese e Valentina Modini nella notte al Grande Fratello. La ragazza in questo video ne ha parlato con Vittorio Menozzi e Ciro Petrone: “Io lo facevo molto più tranquillo”, ha detto il modello.

Come si evolverà la convivenza nella Casa del Grande Fratello? Valentina Modini riuscirà a chiarire questo duro scontro avuto con Massimiliano Varrese o tra i due è ormai calato il gelo?