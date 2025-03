In puntata ad Affari Tuoi ieri sera Stefano De Martino ha trovato il sosia di Carlo Conti! Il divertente momento durante la trasmissione di Rai 1.

Affari Tuoi, De Martino trova il sosia di Carlo Conti

Ieri la puntata di Affari Tuoi ci ha riservato delle divertenti sorprese durante la partita di Loriana (qui per scoprire quanto ha vinto). Stefano De Martino infatti nel corso della gara si è soffermato principalmente su uno dei pacchisti. Quest’ultimo si chiama Massimo e arriva dal Molise.

Secondo il padrone di casa di Affari Tuoi, infatti, il concorrente in questione avrebbe una somiglianza particolare con Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Un qualcosa che hanno notato anche i telespettatori sui social. Non è peraltro la prima volta che in trasmissione arriva un partecipante che ricorda un volto noto e in precedenza era accaduto proprio con Stefano De Martino.

Ma torniamo a quanto successo durante la serata. Massimo di Affari Tuoi è originario di Campobasso ed è attualmente disoccupato e in cerca di occupazione. Stefano De Martino non appena l’ha notato non ha potuto che sottolineare questa somiglianza con il direttore artistico di Sanremo 2025. Per questo motivo, come si vede anche dal video, l’ha soprannominato “il pacchista Carlo”, un modo divertente come un altro.

MASSIMO, UN CARLO CONTI CON LA VOCE DI GIOVANNI ESPOSITO #affarituoi pic.twitter.com/27BdDR6htq — Soter (@SonoSoter) March 14, 2025

Da nuovo arrivato ovviamente il concorrente di Affari Tuoi si è presentato. Così Stefano De Martino dopo averlo ascoltato ha fatto notare: “Intanto che cerchiamo un’occupazione io vorrei fare notare agli amici a casa una leggera somiglianza”. Per questo motivo ha chiesto al regista di stringere per bene il primo piano sul partecipante e ha aggiunto ancora: “Mi ricorda il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti. Guardatelo bene”.

Poco dopo ha avvicinato la sua cravatta a quella del concorrente e l’ha invitato a ripetere: “Ora devi dire ‘Buonasera’”. Così quindi Massimo si è presentato. Peraltro il pacchista che è stato paragonato a Carlo Conti, si è reso protagonista di un altro divertente momento. Con Stefano De Martino ad Affari Tuoi ha ballato sulle note di Anema e Core, canzone del Festival di Serena Brancale.

IL BALLO SCORDINATO CON MASSIMO "CARLO CONTI, GIOVANNI ESPOSITO (PER NOI)" 😭😭😭#affarituoi pic.twitter.com/Ektk6zrUvl — Soter (@SonoSoter) March 14, 2025

Chissà se anche Carlo Conti si sarà rivisto nel concorrente di Affari Tuoi!