Partita come al solito incredibile nella trasmissione di Stefano De Martino! Ad Affari Tuoi Loriana ha puntato sui numeri che aveva sognato, ma ha perso ben 300mila Euro. Ecco quanto ha portato a casa.

Affari Tuoi, la partita di Loriana: quanto ha vinto

Come al solito Affari Tuoi ci regala delle storie davvero incredibili! Nella trasmissione di Rai 1 condotta da Stefano De Martino ieri ha gareggiato Loriana, pacchista della Sicilia, accompagnata dal suo fidanzato Fabio. Alla giocatrice sarebbe mancato del coraggio di andare fino in fondo e come vedremo anziché vincere la cifra più alta messa in palio ha accettato la cifra di 75 mila Euro del Dottore.

Ma partiamo per ordine, perché Loriana come vedremo ha rivelato di aver sognato i numeri dei pacchi di Affari Tuoi che avrebbe voluto portare fino alla fine della sua gara. Ovviamente tutti con cifre importanti, secondo il suo sogno. La partita è iniziata bene, dato che comunque nonostante i 50 mila Euro, i 15 mila e i 10 mila sono state eliminate cifre minori. Il Dottore per questo aveva offerto 40 mila Euro, ma lei ha preferito andare oltre.

In seguito la partita è proseguita con dei tiri perfetti e anche in questo caso sono sparite cifre più o meno pari alle precedenti e ancora una volta la proposta del Dottore di Affari Tuoi è stata ancora una volta respinta, anche quando ha messo sul piatto 50 mila Euro.

Tra le eliminazioni dei pacchi, le considerazioni di Loriana e le offerte del Dottore rimandate indietro, fino a che non ha ceduto quando ha proposto 75 mila Euro. Loriana ad Affari Tuoi ha fatto però una considerazione:

“Ho tenuto questi tre numeri, 9, 17 e 13, perché prima di essere chiamata ad Affari tuoi ho fatto un sogno. Ho sognato questi numeri: 9, 13 e 17. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, abbiamo fatto una bellissima partita. Abbiamo tanti sogni nel cassetto e 75 mila euro sono per noi tanti. È vero che c’è tantissima differenza tra 75 mila euro e 300 mila euro”.

A questo punto Loriana ha ricordato la frase di Stefano De Martino e ha deciso di accettare la cifra. Ma sul finire la beffa: la concorrente di Affari Tuoi ha scoperto il contenuto del suo pacco. Lei aveva lasciato 100 mila euro per prenderne 300 mila, ma dato che ha accettato i 75 mila sono andati persi!