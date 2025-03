Nella puntata di oggi di TV Talk tra gli ospiti è intervenuta anche Belen Rodriguez. La conduttrice argentina ha commentato le imitazioni che ha fatto Virginia Raffaele su di lei in questi anni.

La frecciata di Belen Rodriguez

Solo oggi vi abbiamo parlato del nuovo look di Belen Rodriguez. La conduttrice ha deciso di darci un taglio e di sfoggiare una capigliatura differente da come eravamo abituati. Ma il pubblico oggi parla di lei anche per un altro motivo.

La presentatrice infatti è stata ospite di una nuova puntata di TV Talk su Rai 3. In trasmissione da Mia Ceran ha avuto la possibilità di parlare del suo nuovo programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno e non solo. Belen Rodriguez infatti ha anche commentato le imitazioni che Virginia Raffaele le ha riservato per tanti anni. Già in altre occasioni c’è da dire che la showgirl argentina aveva confidato di non essere amante della parodia, ma oggi è tornata sulla questione.

Mia Ceran infatti ha voluto sapere qualcosa a riguardo e ha commentato con lei il modo dell’attrice comica di imitarla. Belen Rodriguez a riguardo ci ha tenuto a dire quanto segue:

“Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente. Però è il modo che ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio, per me era un po’ volgarotto”, ha detto Belen Rodriguez come mostrato nel video.

«Il modo in cui Virginia Raffaele usava la mia persona alla fine era un po’ volgarotto»



Segue l’imitazione dell’imitazione.



Belen Rodriguez a #TvTalk pic.twitter.com/rvQamazKO1 — Tv Talk (@TvTalk_Rai) March 15, 2025

Durante la chiacchierata la presentatrice di Only Fun ha parlato anche di altro:

“Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro”, ha detto Belen Rodriguez, per poi riconoscere di sentirsi a suo agio con quella definizione:

“Mi sento così. A volte l’uomo riesce ad essere poliedrico ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po’ più di fatica. Adesso che ho sono arrivata ai quarant’anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice”, ha concluso Belen Rodriguez in puntata a TV Talk.