1 Interviene Stefano Sirena

Due dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati senza dubbio Stefano Sirena e Tommaso Eletti. I due hanno partecipato al reality rispettivamente con le loro ex fidanzate Manuela Carriero e Valentina Nulli Augusti, ma come è noto le cose non sono andate come previsto. Entrambe le coppie infatti si sono separate e a oggi hanno voltato pagina. Proprio Tommaso attualmente è recluso nella casa del Grande Fratello Vip 6, e nelle ultime ore è finito al centro dell’attenzione mediatica. Oltre ad aver fatto delle rivelazioni inedite sul suo rapporto con Valentina, svelando anche dettagli intimi, Eletti ha anche commentato in maniera negativa il reality. Queste le sue dichiarazioni, che hanno fatto scalpore:

“Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati. […] È stato un errore andare là e pensare di risolvere un problema, perché andare a risolvere un problema a Temptation è proprio da scemi”.

Dopo aver letto le dichiarazioni di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6, a decidere di intervenire è stato proprio Stefano Sirena. L’ex volto di Temptation Island con un post sui social ha duramente criticato Tommaso, dicendo la sua in merito. Queste le dichiarazioni dell’ex fidanzato di Manuela Carriero:

“In tanti mi avete chiesto cosa pensassi di Tommaso al GF. Non volevo rispondere finché non ho letto questa notizia oggi. Per me oltre a non avere saputo cogliere il senso di Temptation Island, visto che è uscito dopo cinque giorni, continua a mostrarsi immaturo e privo di contenuti. Diciamo che i suoi 21 anni li dimostra tutti”.

Stefano Sirena tuttavia non è stato l’unico a dire la sua. A reagire alle dichiarazioni di Tommaso Eletti è stata infatti anche Valentina Nulli Augusti. Rivediamo le sue parole e quello che è accaduto