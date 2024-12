Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello Maria Vittoria Minghetti sembrerebbe aver deciso di proseguire la conoscenza con Tommaso Franchi. In seguito però la gieffina ha rivelato il vero motivo per cui ha scelto l’idraulico.

La confessione di Maria Vittoria Minghetti

Nella casa del Grande Fratello è nato un nuovo triangolo: quello formato da Maria Vittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. In questi giorni infatti la dottoressa ha ammesso di non essere più sicura dei suoi sentimenti verso l’idraulico e di avere un interesse per l’ex volto di Temptation Island, al quale si è avvicinata particolarmente. Ieri sera così, nel corso della diretta, i tre hanno avuto modo di avere un confronto, quando a un tratto è emerso un retroscena inedito. Maria Vittoria e Tommaso hanno confermato di aver avuto un rapporto intimo e poco dopo la gieffina ha fatto intendere di voler proseguire la sua conoscenza con Franchi.

Durante una pausa pubblicitaria però ad alcuni attenti fan del Grande Fratello non è sfuggito un discorso della dottoressa. Mentre si stava confidando con Javier Martinez, Maria Vittoria Minghetti ha rivelato il vero motivo per cui ha scelto Tommaso e in merito ha affermato:

“È stato un bambino. Non mi sono sentita protetta perché l’ha fatto uscire lui. Ora devo provare a stare a testa alta, ma di certo per me non è una situazione semplice. Spero di non aver ferito Alfonso, anche perché tutte le decisioni che ho preso, le ho prese dettate da questa cosa che è uscita. Ormai la decisione l’ho presa. Questa cosa mi stava pressando, non mi faceva respirare”.

Dopo la fine della diretta come se non bastasse Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno dormito insieme nello stesso letto. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? La gieffina avrà davvero fatto la sua scelta oppure tornerà sui suoi passi? Lo scopriremo nelle ore a venire.