La figlia di Fabrizio Frizzi suona il pianoforte

Un video di pochi secondi, ma quel che basta per commuovere gli utenti del web. La breve clip vede protagonista Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi. La bambina, chiaramente non ripresa in volto dalla mamma Carlotta Mantovan, è intenta a suonare il pianoforte. La giornalista ha fatto sapere che lo strumento musicale apparteneva proprio a suo marito, scomparso il 26 marzo del 2018 a soli 60 anni. Un dolore incolmabile per la famiglia e tutti coloro che l’hanno amato.

E oggi, in qualche modo, Stella ha voluto ricordare papà Fabrizio Frizzi mentre suona alcune note di “Ti amo” di Umberto Tozzi al pianoforte, appartenuto un tempo al conduttore di Rai 1. “Grandi emozioni sul piano del papà”, ha scritto Carlotta Mantovan su Instagram. Parole che accompagnano il tenero video che ha conquistato tutti.

Proprio riguardo il talento di Stella per l’arte, Carlotta ha fatto sapere di recente che è proprio grazie a Fabrizio Frizzi che la bambina ha elaborato e coltivato queste passioni: “Stella ha ereditato il talento nel canto del papà: canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl”, ha rivelato. Oggi la bambina frequenta la quarta elementare e con questi pochi minuti di video ha totalizzato migliaia di visualizzazioni, like e tanti commenti da parte di chi suo papà lo conosceva molto bene. Tra i tanti vip a commentare leggiamo Antonella Clerici e il cantante e musicista, Paolo Belli, che hanno apprezzato particolarmente la performance riservandole cuori rossi e applausi.

Raramente vediamo la figlia di Fabrizio Frizzi sui social. Carlotta Mantovan ci tiene a preservarla il più possibile, ma questo dolce video ha scaldato il cuore di tutti noi e siamo certi che anche il suo papà sarà fierissimo di lei!

Novella 2000 © riproduzione riservata.