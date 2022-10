Le ipotesi riguardo a Ida Platano

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e l’appuntamento si è aperto con Riccardo e Roberta, i quali hanno affermato di aver passato una serata insieme fuori. Tutto questo è stato appreso in malo modo dagli opinionisti e dal parterre. Gianni Sperti ha anche criticato Roberta, chiamandola gatta morta, perché gli sembra strano che abbia iniziato a flirtare con l’altro dopo la fine della precedente puntata. Secondo lui si tratta una ripicca nei confronti di Alessandro e Ida Platano, i quali hanno iniziato a frequentarsi.

I toni si sono molto accessi. Roberta e Ida hanno iniziato a battibeccare e urlare l’una all’altra. A un certo punto, però, tutto si è interrotto inaspettatamente per via della Platano. Quest’ultima, infatti, ha chiesto a Maria De Filippi di poter uscire dallo studio. Le sue parole: “Scusa Maria, devo scappare in bagno. Ho un’esigenza, davvero“. Teniamo bene a mente che in quel momento aveva i pantaloni di colore arancione. La trasmissione non si è fermata e poco dopo è ritornata. I telespettatori, però, hanno notato qualcosa di molto strano.

I pantaloni, infatti, ora si sono tramutati in jeans. Tante le ipotesi e le battute che sono state fatte sul web. In molti hanno pensato, infatti, che si sia trattato di un problema intestinale e hanno fatto riferimento all’intossicazione alimentare avvenuta a Gubbio nei giorni passati: “Ida è uscita camminando come se si fosse ca**ta addosso e ora è tornata con un paio di pantaloni nuovi…. Ho qualche GUBBIO…“. E ancora: “Ma Ida si è cambiata il pantalone, mi sa che veramente si è ca**ta addosso“. Ovviamente sono solo illazioni. Ci sono mille motivi per i quali Ida Platano potrebbe aver cambiato outfit.

