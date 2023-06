NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2023

Amici 22

Isobel presenterà il concerto di Amici 22

Sono trascorse poche settimane dalla finale di Amici 22, ma come in molti sapranno solo tra pochi giorni ci sarà una reunion per gli ex allievi. Il prossimo 11 giugno infatti, al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, si terrà il grande e atteso concerto dei protagonisti del talent show di Maria De Filippi. A prendere parte a questo evento saranno: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. I cantanti nel corso della serata presenteranno i brani che in questi mesi abbiamo imparato ad amare. Ma le sorprese non sono finite qui. A esibirsi saranno infatti anche Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Megan, Ramon, Samu e il vincitore Mattia.

Ma come fare per partecipare a questo esclusivo live? Per prendere parte alla serata bisogna semplicemente acquistare la compilation Full Out, disponibile su Amazon e Music First. In seguito bisognerà registrarsi su WittyTv.it. Grande occasione dunque per tutti i fan per incontrare i protagonisti dell’ultima edizione del programma. Come se non bastasse poco fa è arrivata un’altra news, che sta già facendo discutere.

I canali ufficiali del talent hanno infatti annunciato che sarà nientemeno che Isobel, insieme a Nicolò De Devitiis, a condurre il concerto di Amici 22 che si terrà a Roma. La ballerina dunque per la prima volta vestirà anche i panni di presentatrice, e di certo non mancheranno le emozioni.

Ma non è ancora finita. Per tutti coloro che non potranno partecipare a questo evento infatti ci sarà una grande sorpresa. Il live infatti verrà anche trasmesso in tv, e stando a quanto è emerso dovrebbe andare in onda su Italia 1 il prossimo 15 giugno, a distanza dunque di poche ore dallo show. Ma cosa accadrà nel corso della serata? Non resta che attendere per scoprirlo.