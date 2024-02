Strategia del gruppo contro Beatrice, l’ammissione di Perla: “Non l’ho fatto per me”

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Febbraio 2024

Grande Fratello

In confidenza con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha ammesso che ci sarebbe una strategia del gruppo per andare contro Beatrice Luzzi e che lei pare sia stata incaricata di mandare avanti il tutto.

L’ammissione di Perla Vatiero: “Strategia contro Beatrice”

Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello si è imposta fin da subito ed è stata tra le concorrenti a creare più dinamiche fino a oggi nel gioco. Spesso si è ritrovata da sola a dover affrontare il gruppo. Con l’arrivo di Parla Vatiero poi è come se l’attrice avesse trovato l’unica persona in grado di tenerle testa in qualche modo. Per tale ragione gli altri inquilini hanno sempre fatto affidamento sull’ex volto di Temptation Island.

I gieffini hanno spesso dichiarato infatti che con Perla Vatiero ora Beatrice Luzzi ha trovato il pane per i suoi denti, perché la ragazza è molto amata fuori ed è lei la regina della Casa del GF. Ultimamente la stessa Beatrice ha dichiarato: “Passo lo scettro a Perla e io mi riposo“.

Ma ieri pomeriggio da parte di Perla Vatiero è arrivata una confessione inaspettata. In chiacchiera con Mirko Brunetti ha fatto una particolare ammissione. Il ragazzo, tornato come ospite e non come concorrente, ha consigliato alla sua ex di pensare meno agli altri ed evitare di fare “la guerra” solo per aiutare gli altri.

Mentre Perla Vatiero ha cercato di giustificarsi, ha in qualche modo smascherato quella che fin da subito è stata la strategia dei suoi amici:

“L’ho fatto un po’ per la situazione. Magari avendo la capacità di affrontare delle cose potevo cambiare tutto. La frittata, girare le cose… un po’ per loro…! Non l’ho fatto per me, l’ho fatto per…”, ha spiegato Perla Vatiero. La gieffina ha dichiarato anche che ha avvertito il tutto come se gli altri contassero su di lei per andare contro Beatrice: “Intendo loro, persone a me vicino che stavano male e che avevano visto in me il modo“.

Perla sta ammettendo che gli altri le hanno messo la pressione di dover cambiare la situazione in casa contro Beatrice.



Perla serviva per affrontare Beatrice, perché era l’unica che per numeri avrebbe potuto batterla.



“Non l’ho fatto per me” ha ammesso. #grandefratello pic.twitter.com/GI72JJ8q4E — Cri (@Cristia44732265) February 15, 2024

Mirko Brunetti è stato però irremovibile e ha fatto presente a Perla Vatiero che sarebbe più giusto se pensasse alla sua avventura all’interno della Casa e preoccuparsi solo ed esclusivamente di ciò che riguarda lei: “Hai bisogno di fare sta roba secondo te? A me interessa quello che fai te e come ti ho visto. Ho metabolizzato certe cose e non tornerei mai nel passato e spero anche tu. E tu adesso parli per loro“.

Perla Vatiero sembra avere compreso il discorso di Mirko Brunetti. La gieffina pare aver capito l’errore di farsi trasportare dalle richieste altrui, tanto che poi ha anche provato a parlare con Beatrice Luzzi. Quest’ultima però ieri sera era molto scossa e, per tale ragione, ha preferito stare in disparte. C’è da dire peraltro che la stessa Luzzi pochi giorni fa aveva avvertito Perla. Secondo Beatrice infatti gli altri la starebbero usando Perla come “una testa d’ariete” contro di lei.

A quelle parole Perla Vatiero inizialmente non ha dato peso. Ma ora che anche Mirko Brunetti (che la conosce molto bene) gliel’ha fatto notare cambierà qualcosa? E come reagirà il gruppo tali esternazioni?