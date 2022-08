Le Veline di Striscia la Notizia 2022

L’anno scorso abbiamo scoperto che Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva avrebbero abbandonato il loro ruolo da Veline e il posto sarebbe stato preso da Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Il primo ad annunciare la novità per quanto riguarda Striscia la Notizia era stato Riccardo Signoretti:

Ebbene, la bionda è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado.

Loro due, però, nel corso dell’edizione sono state spesso sostituite dalle colleghe più esperte a causa del Covid-19. Talisa e Giulia, infatti, sono state più volte in quarantena a causa del virus e questo ha impedito loro di poter esibirsi in studio con una certa regolarità. A settembre torneranno a Striscia la Notizia? Il loro futuro sembra incerto. Ancora non si sa nulla. L’ufficialità, di solito, viene data intorno al mese di maggio ma per il momento ancora nessuno si è espresso.

Un indizio che potrebbe significare l’addio di Talisa e Giulia, come riporta anche il sito Isa e Chia, deriverebbe dal fatto che la Ravagnani avrebbe messo in vendita il suo appartamento a Milano. Nelle sue Stories, infatti, si poteva notare una foto con scritto all’interno: “Appartamento disponibile da settembre! Per chi cercasse su Milano. Da settembre disponibilità zona corso Buenos Aires. Per ulteriori informazioni scrivetemi in privato“. Vedremo che cosa accadrà il 27 settembre 2022. Per il momento l’unica cosa certa è che i conduttori che apriranno le danze saranno Alessandro Siani e Luca Argentero. Seguiteci per altre news.

