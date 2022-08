1 La risposta di Claudio Amendola

Il settimanale Diva e Donna qualche giorno fa aveva lanciato l’indiscrezione secondo la quale Claudio Amendola e Francesca Neri si fossero lasciati. L’intenzione, quindi, sarebbe stata quella di separarsi ufficialmente dopo ben 25 anni di matrimonio. Una notizia che ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno. Sembrava, infatti, che l’attore avesse anche lasciato la casa in cui viveva con la Neri, segnando la fine del matrimonio. In seguito nuovi rumor testimoniavano il fatto che Amendola avesse già un’altra donna per la testa:

Flash – La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna.

Molto strano visto che fino a poco tempo fa, nel corso di un’intervista aveva dimostrato il suo amore dicendo di essere rimasto accanto alla moglie durante la scoperta e la lotta contro la cistite interstiziale cronica: “Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso“.

In queste ore, infatti, sembra essere arrivata la smentita da Claudio Amendola stesso al settimanale Di Più TV, come riporta anche il sito Gossip e TV: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo“. Il loro legame, quindi, sembrerebbe essere rimasto intatto. Quelle che circolavano erano solo rumor senza fondamento messe in giro probabilmente per fare un po’ di gossip.

