Le nuove Veline di Striscia la Notizia

Fino a qualche giorno fa l’unica certezza che avevamo su Striscia la Notizia era che Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva avrebbero detto addio al programma dopo diversi anni di permanenza. Ancora non si sapeva chi le avrebbe sostituite, ma i rumor davano per certi i nomi di due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. A rivelarlo per primo, infatti, Riccardo Signoretti:

Ebbene, la bionda è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado.

Effettivamente sarà proprio così. Infatti è notizia di queste ultimissime ore l’arrivo di Talisa e Giulia nello studio di Striscia la Notizia. Lo ha rivelato TV Sorrisi e Canzoni, come riportato anche dal giornalista Andrea Conti su Twitter. Non possiamo far altro che augurare loro buona fortuna per questa nuova avventura. Ma non solo. Sono stati rivelati anche i nomi dei conduttori. Una coppia inedita che nessuno si aspettava venisse confermata. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Si tratta della prima esperienza per entrambi dietro al bancone del TG satirico di Canale 5. Se la Incontrada ha una grande esperienza da presentatrice alle spalle, per Siani invece queste sono le prime volte che si cala nei panni di conduttore. Solo nel 2019, infatti, ha preso il timone di Stasera Felicità, trasmissione Sky anche scritta da lui stesso. Non vediamo l’ora di vederli in azione! Ricordiamo che Striscia la Notizia avrà inizio il 27 settembre 2021. Continuate a seguirci per tante altre news.

