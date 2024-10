Giovedì 31 ottobre ci attende un doppio imperdibile appuntamento con la serie turca. Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love e cosa dice la trama.

Anticipazioni Endless Love 31 ottobre

Come detto giovedì 31 ottobre è previsto un doppio appuntamento con la serie turca, Endless Love e le anticipazioni ve le riportiamo qui a seguire.

ORE 14:10

Kemal e Nihan decidono che per evitare che Emir faccia sparire Deniz sia portarla al sicuro, accudita dai genitori di Kemal.

Le anticipazioni di Endless Love informano ancora che il piano messo a segno dall’ingegnere prevede anche pa presenza di Zehir e di alcuni uomini che dovranno depistare gli inseguitori inviati da Emir.

Nihan però si accorge che Deniz è piena di bollicine rosse ed è costretta a portare la bambina in ospedale. Insieme a lei anche Kemal.

ORE 21:30

E nella puntata serale che succede? Ecco le altre anticipazioni di Endless Love secondo la trama turca:

Si scopre che Deniz ha un’allergia alle fragole. Il medico che visita la bambina però si insospettisce quando Nihan e Kemal dicono di aver dimenticato i documenti a casa. Non avendo registrato la bimba all’ingresso in ospedale, il dottore avverte la polizia.

Hakan riceve l’avviso della scomparsa e blocca la zona intera per perquisire le abitazioni in cui pensa possa essersi nascosti. Intanto Nihan cerca disperatamente di parlare con Galip, con l’intenzione di convincerlo a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal, accusandolo di aver rapito sua figlia.

Dalle anticipazioni di Endless Love che sappiamo ancora? In seguito Kemal, Fehime e Huseyin sono stati arrestati, ma mentre i genitori vengono rilasciati subito, l’ingegnere resta in custodia. Emir ne approfitta per recarsi in prigione e far ascoltare al suo rivale la registrazione in cui Deniz lo chiama papà. L’obiettivo? Distruggerlo psicologicamente. Ma Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia. All’esterno, Emir insulta Hakan, mentre quest’ultimo lo accompagna fuori.

Ed è proprio qui che Fehime è una furia contro Emir, che replica con sarcasmo. Potrebbe esserci però una soluzione a tutto questo: Zehra, avvocato di Emir che ne conserva i segreti, dopo quanto successo con il suo ex capo, si offre per difendere Kemal e avviare una causa per la paternità della bambina contro Emir.

Nonostante Kemal abbia timore che questo possa danneggiare Nihan, lei lo rassicura sostenendo che la notizia non trapelerà: basta che Nihan affermi che la bambina è di Kemal.

La trama e le anticipazioni di Endless Love continuano con Leyla che convince il signor Ifran a rinunciare al consiglio direttivo, così da permettere a Nihan di prendere il controllo dell’azienda. Ciò farebbe in modo che lei possa opporsi al progetto di Emir, guadagnando del tempo ai fini di ridurne il potere.

In seguito Kemal interroga Cumhur con l’aiuto di Ayhan. All’inizio lui è riluttante a rivelare informazioni, ma grazie ad Ayhan confessa di essere stato pagato per liberare il corridoio dell’ospedale e di aver portato una divisa da inserviente in un bar vicino. Non sa però chi sia stato a ingaggiarlo e nega anche dopo aver visto una foto di Emir.

Kemal infine scopre che Zeynep vive con Hakan. Se all’inizio sembra esserne preoccupato, dopo aver parlato con entrambi tutto si risolve al meglio.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Quali sono gli appuntamenti per seguire Endless Love? Quando va in onda in TV? Ecco la lista completa della programmazione di Canale 5:

A partire dal lunedì al venerdì le puntate sono previste alle 14:10.

al le puntate sono previste alle L’appuntamento serale di giovedì è anche alle 21:30 , dopo Striscia la Notizia .

, dopo . Il sabato la puntata è dalle 14:45.

Endless Love quanti episodi ha? Ne conta, secondo le anticipazioni turche, 35 e 39 spalmati in due stagioni. Le puntate in Italia sono molte di più!

Dove vederlo in TV e streaming

Ecco infine gli ultimi dettagli che ci permettono di sapere perfettamente dove vedere in TV e in streaming, Endless Love.

Tutte le puntate, compresa la puntata del 30 ottobre, è in onda su Canale 5. In streaming, se lo preferite, potete consultare invece Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV).

Dalla piattaforma sono disponibili tutti gli episodi in diretta oppure quando si vuole. Ciò ci permetterà di scoprire l’andamento della trama e tutte le anticipazioni turche di Endless Love.

Seguiteci ancora per non perdervi nulla sulla dizi turca!