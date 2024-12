Alcune indiscrezioni riferite da Davide Maggio parlano di una possibile sostituzione di Striscia La Notizia con La Ruota della Fortuna. Pier Silvio Berlusconi non ha dato notizie certe su questo, ma ha parlato comunque di “momento faticoso” per il TG satirico, dando comunque grande fiducia ad Antonio Ricci.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Striscia La Notizia

Ieri sera Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per fare un po’ il punto della situazione riguarda Mediaset. Come riporta il sito di Davide Maggio, l’AD ha parlato anche del momento un po’ difficoltoso che sta passando Striscia La Notizia. “È innegabile che oggi Striscia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede”, ha dichiarato Berlusconi.

Infatti la questione ascolti è molto delicata e vedono ogni sera Canale 5 lontano da Rai 1. E ciò ha conseguenze anche per i programmi in prima serata che partono “con un divario importante rispetto alla concorrenza”, come ha detto lo stesso Berlusconi.

LEGGI ANCHE: Gli ospiti dello speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi

Ecco che quindi alcune indiscrezioni parlano di una sostituzione per l’access prime. E secondo quanto risulta a Davide Maggio, si parlerebbe di una sostituzione a primavera con La Ruota della Fortuna al posto di Striscia La Notizia. Su questo bisogna fare delle precisazioni basandoci proprio sulle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. L’AD Mediaset non esclude cambiamenti in futuro: “che in futuro ci possano essere anche altri prodotti, un’alternanza di prodotti come avviene nel preserale… questo non lo escludo“.

Ma ad oggi è davvero prematuro parlarne. Ha infatti espresso la piena fiducia in Antonio Ricci: “Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere […] Onestamente ad oggi io conto sul lavoro di Antonio Ricci per rialzare almeno di un po’ il divario”.

LEGGI ANCHE: Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne

Antonio Ricci ha infatti dimostrato in tutti questi anni grandi capacità di cambiamento e di nuova attrazione nei confronti del tg satirico. Non è un caso che Striscia vada in onda da così tanti anni ed è grazie anche alla bravura del suo direttore.