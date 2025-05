L’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz è stata violentemente aggredita insieme alla sua troupe mentre stava registrando un servizio per il tg satirico.

Un grave episodio di violenza ha coinvolto Rajae Bezzaz di Striscia la Notizia e la sua troupe, aggrediti durante le riprese di un servizio a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso.

L’inviata si trovava sul posto dopo una segnalazione riguardante un’abitazione occupata abusivamente da una famiglia sinti. Lo sfratto era stato emesso da oltre due anni, ma mai attuato.

In un primo momento, gli occupanti si sono dimostrati disponibili al confronto, ma la situazione è presto degenerata in un’escalation di violenza. Come emerso, Rajae è stata aggredita fisicamente con pugni in volto, calci e persino trascinata per i capelli.

Il suo operatore, nel momento in cui è caduto a terra, mentre veniva inseguito, è stato a sua volta preso a calci. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire per sedare l’aggressione. Fortunatamente un’altra collaboratrice di Rajae è riuscita ad allertarle.

Particolarmente gravi anche le minacce verbali rivolte alla troupe: “Vai fuori che ti ammazziamo di botte, italiana di m**a che non sei altro”, si sente urlare da alcuni degli aggressori nel video condiviso sui social da Striscia la Notizia.

L’attrezzatura per le riprese è stata completamente distrutta e le schede di memoria contenenti il materiale registrato sottratte. Poi, nel momento in cui si sono resi conto che una bodycam era ancora in circolazione, gli aggressori hanno estratto un’ascia e se la sono fatta consegnare sotto minaccia.

Dopo l’accaduto, Rajae Bezzaz e il suo operatore si sono recati al pronto soccorso per accertamenti. Con loro anche un anziano parente della proprietaria dell’abitazione, presente durante i fatti e malmenato nel tentativo di sedare l’aggressione.