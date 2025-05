In questi mesi si è a lungo discusso del destino di Striscia La Notizia. Stando ai gossip trapelati in rete, il tg satirico sarebbe stato vicino alla cancellazione. Adesso però arriva conferma che il programma di Antonio Ricci non chiuderà e tornerà in onda a settembre su Canale 5 con un nuova edizione.

Sono mesi che in rete, e non solo, si parla di Striscia La Notizia. Secondo alcune malelingue infatti il celebre tg satirico in onda su Canale 5 sarebbe vicino alla cancellazione definitiva. Il motivo? Un calo di ascolti che avrebbe fatto preoccupare Mediaset. Le indiscrezioni, in particolare nelle ultime settimane, si sono fatte sempre più insistenti e così adesso a fare chiarezza per la prima volta ci ha pensato lo stesso Antonio Ricci. Lo storico autore e regista della trasmissione ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv, durante la quale ha rivelato quello che accadrà.

Stando a quanto dichiarato alla rivista, Striscia La Notizia non chiuderà e tornerà regolarmente in onda a partire da settembre. Ma non è finita qui. Ricci ha anche già annunciato che alla conduzione della prossima edizione del tg satirico ci sarà una delle coppie più storiche e amate della trasmissione, quella formata da Ezio Greggio ed Enzo lacchetti. Ecco quanto rivelato dall’autore, che ha commentato anche gli ascolti del programma:

“Siamo in calo d’Ascolti? Assolutamente no! Se lei va a vedere i dati degli Ascolti televisivi vedrà che Striscia è il programma più visto di Mediaset, tranne il sabato quando in prima serata c’è Maria De Filippi”.

Antonio Ricci dunque mette fine una volta per tutte ai recenti gossip trapelati online. Pare infatti che Striscia La Notizia non sia affatto vicina alla chiusura e che a settembre tornerà in onda su Canale 5 con una nuova edizione.