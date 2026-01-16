Svelate le sei veline di Striscia La Notizia: ecco chi sono

Le veline di Striscia La Notizia: chi sono

Finalmente dopo tanta attesa abbiamo una data: il 22 gennaio torna Striscia La Notizia con tante novità. Una su tutte la presenza di ben sei veline. È la prima volta nella storia del programma (che festeggia ben 38 anni) che vedremo un corpo di ballo così corposo all’interno della trasmissione, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Nelle precedenti edizioni, infatti, Striscia La Notizia vantava solo la presenza di due veline o al massimo ci si alternava con i velini uomini. Ma questa è davvero una novità assoluta per la trasmissione.

Chi sono le sei veline di Striscia La Notizia? Scopriamole insieme….