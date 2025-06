Cosa accadrà a Striscia la Notizia nella prossima stagione televisiva? A parlarne ci ha pensato Davide Maggio elencando le varie ipotesi. Ecco quale programma potrebbe prendere il suo posto.

Le ipotesi su Striscia la Notizia

Striscia la Notizia è una trasmissione che va in onda da circa 40 anni ed è molto amata dal pubblico di Mediaset. Qualche utente del web, quindi, è rimasto stupito leggendo le nuove indiscrezioni riportate da Davide Maggio sul futuro del TG satirico.

Nel così chiamato access prime time, dunque, potrebbe arrivare La Ruota della Fortuna con la conduzione di Gerry Scotti. Le registrazioni dovrebbero prendere il via il 7 luglio e si parla di alcune variazioni: le puntate avrebbero all’interno una band di 4 o 5 elementi e pare sia stato richiesto al pubblico un dress code serale.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, una ex coppia molto famosa sarebbe stata contattata per entrare nel cast: ecco chi

La messa in onda potrebbe arrivare molto presto, ovvero già nel mese di luglio anche se queste informazioni sono da prendere con le pinze. A questo punto Striscia la Notizia che fine farebbe? Davide Maggio sostiene che non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi e i fan del TG satirico possono stare tranquilli.

La partenza di Striscia la Notizia sarebbe fissata per il mese di ottobre, quindi nessuna cancellazione o sostituzione permanente in vista! Quello di piazzare La Ruota della Fortuna access prime time sarebbe solamente un esperimento di durata limitata. Ma come abbiamo accennato anche poc’anzi si tratta comunque di rumor che non sono ancora stati confermati dai diretti interessati.

Noi di Novella2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o modifica nel caso in cui Mediaset volesse chiarire la situazione. La cosa certa è che ne sapremo di più tra poche settimane, ovvero quando verranno presentati i palinsesti della prossima stagione TV.