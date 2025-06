Una nuova indiscrezione rivela che Paola Barale, nome che salta fuori ogni anno quando si parla di Grande Fratello, e Raz Degan sarebbero stati contattati dalla redazione. Ecco che cosa sappiamo.

Indiscrezione sul Grande Fratello

L’edizione 2025/2026 del Grande Fratello è ancora abbastanza lontana e ne sapremo di più sicuramente verso la fine dell’estate. Tuttavia la macchina del reality non si ferma mai e si sta già cercando di avere i primi incontri con i potenziali futuri concorrenti.

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato della possibilità di vedere un ‘triangolo’ nato a Uomini e Donne. Molti hanno pensato a Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno ma non abbiamo ancora nessuna conferma ufficiale in merito. Oggi, inoltre, spunta un altro rumor che riguarda però una ex coppia molto nota al grande pubblico.

Lorenzo Pugnaloni, sul proprio magazine, ha rivelato in esclusiva che Paola Barale e Raz Degan sarebbero stati contattati dalla produzione del Grande Fratello. La showgirl viene spesso associata al reality ogni estate precedente alla partenza della successiva edizione ma ogni volta la sua partecipazione non si concretizza.

Secondo quanto emerso dalle fonti di Pugnaloni, ovviamente, non vi è ancora nulla di ufficiale ma “il nome di Paola Barale sarebbe effettivamente stato preso in considerazione dal team autoriale del programma“. Parlando di Raz Degan, invece, con lui pare che ci siano stati dei “contatti preliminari“.

Bisogna prendere i rumor con le pinze fino a quando non ci sarà una eventuale conferma da parte da una delle parti coinvolte nella questione. Siamo certi che al pubblico piacerebbe molto vedere Paola Barale e/o Raz Degan all’interno della casa del Grande Fratello. Accetteranno? Lo scopriremo solamente nelle prossime settimane.