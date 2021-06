1 Le nuove veline di Striscia La Notizia

Arrivano indiscrezioni importanti per quanto riguarda le eredi di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva a Striscia La Notizia. Stando a quanto raccolto da Riccardo Signoretti per il settimanale Nuovo TV, le prossime veline saranno due ex ballerine di Amici.

Il giornalista ha lanciato il gossip non solo sulla rivista, ma anche sul suo profilo Instagram. Leggiamo le sue parole in merito: “Cambio della guardia sul bancone di Striscia La Notizia. Nuovo Tv in edicola da martedì 29 giugno anticipa chi saranno le due nuove veline. Da settembre, salvo sorprese, le vedremo accanto al Gabibbo al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva”.

Per poi annunciare i nomi delle nuove veline che dovrebbero prendere il posto di Shaila e Mikaela a Striscia La Notizia:

“Ebbene, la bionda è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado”.

Ancora non vi è l’ufficialità, ma se così fosse potrebbero rivelarsi due ottimi colpi per la scuderia di Antonio Ricci! Talisa e Giulia saranno le veline di Striscia La Notizia? Nell’attesa di avere conferme su questa notizia, andiamo a rileggere le parole di Shaila e Mikaela, che dopo 4 anni hanno chiuso questa meravigliosa esperienza…