Stando alle ultime informazioni trapelate, Mediaset vorrebbe spostare Striscia La Notizia in prima serata. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Le ultime news su Striscia La Notizia

Quest’anno è stata messa in atto una vera rivoluzione a Mediaset. I vertici della rete hanno infatti deciso di stravolgere per la prima volta in più di 30 anni la fascia dell’Access prime time, mandando in onda, al posto di Paperissima e di Striscia La Notizia (fino ai primi di novembre), la nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Il game show di Gerry Scotti tuttavia ha iniziato a macinare ascolti record e in questi mesi sta ottenendo un successo clamoroso. Negli ultimi giorni il programma ha anche battuto ripetutamente Affari Tuoi, che l’anno passato aveva dominato la stagione televisiva.

La scorsa settimana, come se non bastasse, lo stesso Scotti ha fatto intendere che la Ruota potrebbe andare avanti fino a dicembre inoltrato e che dunque i piani sarebbero cambiati. Inizialmente infatti il ritorno del tg satirico di Antonio Ricci era previsto a novembre e adesso dunque in molti si stanno chiedendo cosa potrebbe accadere. Nelle ultime ore così sembrerebbe essere arrivata la risposta.

Secondo le ultime news emerse in rete, Mediaset starebbe puntando alla messa in onda di Striscia La Notizia in prima serata. Stando a quanto fa sapere Amedeo Venza, la proposta sarebbe quella di trasmettere il programma una volta a settimana su Canale 5 e proprio in queste ore dovrebbe avvenire un incontro tra le parti per stabilire il futuro della trasmissione.

Attualmente però si tratta di voci di corridoio e non è chiaro cosa potrebbe accadere. Vi invitiamo dunque ad attendere news ufficiali, che potrebbero arrivare a breve, e a prendere i gossip con le pinze.