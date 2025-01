A distanza di 20 anni dalla sua uscita Matteo Amantia Scudieri, frontman degli Sugarfree, è tornato in TV a cantare la sua famosissima Cleptomania. Concorrente di Ora o mai più, l’artista ha riportato al passato tutto il pubblico. E gli è stato assegnato come coach Alex Britti.

L’esibizione di Matteo degli Sugarfree a Ora o mai più sulle note di Cleptomania

Questa sera, sabato 11 gennaio, è partita su Rai1 la nuova edizione di Ora e mai più, condotta da Marco Liorni. Tantissimi sono i concorrenti davvero noti, ma finiti quasi nel dimenticatoio. E quindi per loro è arrivata la seconda chance. Tra questi c’è Matteo Amantia Scuderi, meglio conosciuto come frontman degli Sugarfree.

E voi ricordate questa band? Sicuramente i Millenials la ricordano molto bene, diventati famosi all’inizio degli anni 2000. Ma soprattutto il gruppo ha avuto un grandissimo successo con la canzone Cleptomania. Il brano uscì nel 2005. E a distanza di ben 20 anni ecco che Matteo lo ha riproposto in TV nel programma Rai.

Il frontman degli Sugarfree si è esibito con il suo brano iconico nella prima puntata di Ora o mai più facendo cantare tutti i presenti a squarciagola. E in questa occasione abbiamo anche conosciuto il suo coach assegnato dalla produzione: Alex Britti.

Matteo Amantia Scuderi ha raccontato che quando con gli Sugarfree era ancora sulla cresta dell’onda, lui ha iniziato a sentirsi un po’ stretto per via di alcune divergente con la casa discografica di quel momento. Quindi si è preso una pausa di cinque anni e si è sentito svuotato dal lato artistico. Infatti per due anni si è proprio allontanato dalla musica e ha aperto un centro culturale. Ha ammesso che non è stato facile. Quindi da Ora o mai più si aspetta grande visibilità e di divertirsi soprattutto.