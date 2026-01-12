Summerland: un’occasione irripetibile per vivere la magia di un party tropicale nel cuore della stagione fredda, tra tuffi, musica e atmosfere uniche

L’inverno si accende di musica e divertimento con Summerland – Unibreak, l’evento che promette di portare un’ondata di energia tropicale nel cuore di Acquaworld, il primo e unico parco acquatico e di benessere indoor e outdoor aperto tutto l’anno in Italia. L’appuntamento è fissato per sabato 24 gennaio, dalle 21.00 alle 24.00, per una serata che trasformerà il freddo della stagione in un’esperienza dal sapore estivo.

Un pool party fuori stagione

L’idea di Summerland nasce per far “evadere dalla routine invernale e vivere un’esperienza diversa dal solito”. Le piscine illuminate, un DJ set coinvolgente e un scenografico schiuma party saranno gli ingredienti principali di un evento pensato per chi vuole lasciarsi trascinare dal ritmo e dall’atmosfera estiva, anche con le temperature invernali all’esterno.

Musica, divertimento e relax

Durante la serata, l’area scivoli resterà aperta fino alle 22.00, mentre il Tropical Bar offrirà una ricca proposta food, perfetta per una pausa tra una danza e l’altra. Chi desidera aggiungere un tocco di tranquillità alla notte potrà accedere anche all’area benessere, disponibile come opzione aggiuntiva per concedersi un momento di completo relax.

Un evento da non perdere

Con Summerland – Unibreak, Acquaworld promette di trasformare una semplice serata in un’esperienza memorabile, grazie a un format dinamico che unisce musica, acqua e intrattenimento in un contesto unico. I biglietti sono a numero limitato e sono già disponibili sul sito ufficiale di Acquaworld, all’indirizzo acquaworld.it.

