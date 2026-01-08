Dalla passerella al cinema, dalle fiction di successo ai palcoscenici televisivi: il percorso straordinario di Manuela Arcuri, icona della bellezza e del talento italiano

Una carriera cominciata giovanissima

Manuela Arcuri spegne oggi 49 candeline e celebra una carriera che ha conquistato il cuore degli italiani. Il suo percorso artistico inizia a soli 15 anni come modella per fotoromanzi amatissimi e subito dopo approda al cinema come comparsa nel film I laureati di Leonardo Pieraccioni.

Il talento e la bellezza dell’Arcuri la conducono rapidamente verso ruoli più importanti: nel 1997 diventa valletta nel programma Il gatto e la volpe, e successivamente recita in Bagnomaria di Gigi Proietti al fianco di Giorgio Panariello.

Parallelamente continua la carriera da modella, posando per testate come Boss Magazine, Max e Playboy Italia. La notorietà cresce rapidamente, portandola a calcare palcoscenici di prestigio, tra cui il Festival di Sanremo 2002, in qualità di co-conduttrice con Pippo Baudo e Vittoria Belvedere.

Televisione e fiction di successo

Dopo Sanremo, Manuela continua a consolidare il suo successo come conduttrice, partecipando a programmi come Scherzi a parte e i Venice Music Awards. La svolta nel mondo della fiction arriva nel 2010 con Il peccato e la vergogna, seguita nel 2013 da Pupetta – Il coraggio e la passione, ruolo che le vale il premio di migliore attrice al Roma Fiction Festival. Dopo una pausa dedicata alla maternità, torna sul piccolo schermo come ballerina partecipando a Ballando con le stelle, dimostrando ancora una volta versatilità e carisma.

L’omaggio di Porto Cesareo

Il legame tra Manuela Arcuri e il pubblico italiano è così forte che nel 2002 gli abitanti di Porto Cesareo hanno deciso di dedicarle una statua, simbolo di affetto e riconoscimento per il suo talento e la sua popolarità.

Roma tra lavoro e passioni

Nonostante le origini ad Anagni, Manuela ha instaurato un legame profondo con Roma, città che considera una seconda casa e dove ha costruito gran parte della sua carriera. Amante della cucina romana, adora in particolare i carciofi alla giudia, e tifa con passione per la Roma, squadra che occupa un posto speciale nel suo cuore.

Vita sentimentale sotto i riflettori

La vita privata di Manuela Arcuri ha spesso attirato l’attenzione dei media. Nel 2003 ha avuto una relazione importante con il calciatore Francesco Coco, definita come “la prima e più grande passione” in un’intervista del 2023. Successivamente, la Arcuri ha avuto legami con lo schermidore Aldo Montano. La storia più duratura resta quella con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco: legati dal 2010 al 2025, si sono sposati due volte e hanno avuto un figlio, Mattia, nato nel 2014.