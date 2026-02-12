Milano Cortina diretta: SuperG femminile, in testa Federica Brignone, fuori Sofia Goggia
Tutti gli aggiornamenti in diretta dalle Olimpiadi invernali
Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41. è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l’olimpionica americana Breezy Johnson.
Italia protagonista a Milano-Cortina: Brignone in testa
La giornata olimpica si apre nel segno del tricolore. Sull’Olympia delle Tofane, Federica Brignone ha messo a segno una prestazione magistrale nel SuperG femminile, portandosi momentaneamente in testa alla classifica davanti alla compagna di squadra Laura Pirovano. Una prova di forza che riscatta parzialmente la delusione per l’uscita di scena di Sofia Goggia: la bergamasca, partita con tempi record, è incappata in due errori tecnici a metà tracciato che l’hanno costretta al ritiro sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
SuperG Milano-Cortina: Brignone Sogna, Delusione per Goggia
La neve dell’Olympia delle Tofane regala emozioni contrastanti al pubblico italiano, incluso un ospite d’eccezione: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, apparso visibilmente dispiaciuto in tribuna d’onore accanto a Kirsty Coventry (CIO) per l’esito della gara di una delle protagoniste più attese.
Il colpo di scena: Sofia Goggia “out”
Niente da fare per la 33enne bergamasca. Nonostante un avvio aggressivo che faceva sperare nell’oro, Sofia Goggia è incappata in due errori tecnici a metà tracciato che l’hanno costretta al ritiro. Un’uscita di scena pesante per una delle favorite assolute della vigilia.
Brignone: “Incredibile, ho sciato con morbidezza”
In attesa di scoprire se la sua prestazione varrà la medaglia d’oro, Federica Brignone ha commentato a caldo la sua prova nel SuperG ai microfoni della Rai. L’azzurra, ancora visibilmente scossa dall’emozione, ha sottolineato l’approccio mentale e tecnico avuto sulla pista Olympia delle Tofane. “È incredibile, sono ancora emozionata, ho ancora l’adrenalina che mi scorre nelle vene”, ha dichiarato la campionessa valdostana. Brignone ha poi analizzato la sua strategia di gara, rivelando come la calma sia stata la chiave della sua velocità: “Ero molto tranquilla. Ho voluto sciare morbida, fluida; non ho cercato la linea perfetta a tutti i costi, ma ho provato a eseguire ogni curva nel modo più veloce possibile”.
Brignone attende, ma ormai la strada sembra tracciata: ci vorrebbe un vero e proprio miracolo sportivo per toglierle la medaglia d’oro dal collo. Con le principali avversarie già scese e un distacco solido, il gradino più alto del podio appare sempre più vicino per la campionessa azzurra.
