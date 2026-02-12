Tutti gli aggiornamenti in diretta dalle Olimpiadi invernali Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina.…

Tutti gli aggiornamenti in diretta dalle Olimpiadi invernali

Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41. è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l’olimpionica americana Breezy Johnson.

Italia protagonista a Milano-Cortina: Brignone in testa

La giornata olimpica si apre nel segno del tricolore. Sull’Olympia delle Tofane, Federica Brignone ha messo a segno una prestazione magistrale nel SuperG femminile, portandosi momentaneamente in testa alla classifica davanti alla compagna di squadra Laura Pirovano. Una prova di forza che riscatta parzialmente la delusione per l’uscita di scena di Sofia Goggia: la bergamasca, partita con tempi record, è incappata in due errori tecnici a metà tracciato che l’hanno costretta al ritiro sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

SuperG Milano-Cortina: Brignone Sogna, Delusione per Goggia

Brignone attende, ma ormai la strada sembra tracciata: ci vorrebbe un vero e proprio miracolo sportivo per toglierle la medaglia d’oro dal collo. Con le principali avversarie già scese e un distacco solido, il gradino più alto del podio appare sempre più vicino per la campionessa azzurra.

