Molti supermercati hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei Lavoratori del 1 maggio 2026. Tutte le persone che avranno bisogno di una spesa last minute potranno consultare la lista per sapere dove andare.

Supermercati aperti il 1 maggio: dove fare la spesa last minute

Domani, 1 maggio 2026, è la Festa dei Lavoratori. Un giorno da celebrare, in cui molte persone sono in festa e vogliono approfittare del tempo libero per poter fare la spesa. Molte catene di supermercati, per l’occasione, hanno deciso di tenere aperti i loro punti vendita, così da consentire a chi ne ha bisogno di acquistare ciò che desiderano.

Il 1 maggio per molti rappresenta un’occasione speciale per passare del tempo in compagnia, magari per una gita fuori porta o per qualche grigliata per celebrare la bella stagione. Il fatto che quest’anno questa festa sia di venerdì consente a molti di concedersi un weekend più lungo per rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana. I supermercati possono essere utili per comprare tutto l’occorrente per festeggiare in compagnia e per cucinare insieme. Per questo molti punti vendita hanno preso la decisione di rimanere aperti, così da accontentare tutti coloro che hanno bisogno di comprare qualcosa.

La lista dei supermercati aperti il 1 maggio 2026

Le catene di supermercati hanno annunciato che molti punti vendita saranno aperti, anche se con orari flessibili e ridotti:

Aldi : tutti i punti vendita della catena saranno aperti il 1 maggio, ma con gli stessi orari della domenica;

: tutti i punti vendita della catena saranno aperti il 1 maggio, ma con gli stessi orari della domenica; Bennet : i punti vendita saranno aperti in occasione della Festa dei Lavoratori, ma con orari flessibili;

: i punti vendita saranno aperti in occasione della Festa dei Lavoratori, ma con orari flessibili; Carrefour : la catena adotta una politica flessibile a seconda delle regioni e delle città. Sul loro sito ufficiale sono presenti tutti gli orari specifici;

: la catena adotta una politica flessibile a seconda delle regioni e delle città. Sul loro sito ufficiale sono presenti tutti gli orari specifici; Conad : la catena ha annunciato aperture straordinarie di tutti i punti vendita in Italia. Alcuni negozi saranno aperti tutto il giorno, altri seguiranno orari ridotti;

: la catena ha annunciato aperture straordinarie di tutti i punti vendita in Italia. Alcuni negozi saranno aperti tutto il giorno, altri seguiranno orari ridotti; Coop : i punti vendita avranno la libertà di aprire secondo orari specifici. La rete di vendita di Coop Alleanza 3.0, però, resterà chiusa “per scelta”;

: i punti vendita avranno la libertà di aprire secondo orari specifici. La rete di vendita di Coop Alleanza 3.0, però, resterà chiusa “per scelta”; Esselunga : la catena ha deciso di chiudere i suoi punti vendita in occasione del 1 maggio 2026;

: la catena ha deciso di chiudere i suoi punti vendita in occasione del 1 maggio 2026; Famila : molti punti vendita saranno aperti, ma con orario ridotto, probabilmente solo di mattina;

: molti punti vendita saranno aperti, ma con orario ridotto, probabilmente solo di mattina; Lidl: molti punti vendita di questa catena resteranno aperti per la Festa dei Lavoratori, ma gli orari di apertura subiranno alcune variazioni.

Prima di recarsi in un supermercato per fare i propri acquisti si consiglia di consultare i siti ufficiali delle catene per scoprire quali orari seguiranno i punti vendita della vostra zona o città, così da essere sicuri di trovare aperto.