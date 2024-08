Nella giornata di oggi purtroppo è giunta la notizia che mai avremmo voluto leggere: è morto l’ex allenatore Svev-Goran Eriksson. Aveva 76 anni e ha combattuto contro un tumore.

È morto Svev-Goran Eriksson

Una notizia che ha lasciato tutti attoniti questo pomeriggio e che mai avremmo voluto scrivere e tantomeno leggere. A 76 anni è morto l’ex allenatore di calcio Svev-Goran Eriksson.

A gennaio 2024 aveva fatto un annuncio, rivelando di trovarsi a combattere contro un tumore. Solo poche settimane dopo aveva svelato di essere allo stadio terminale.

Ai microfoni della radio svedese P1 aveva raccontato che gli sarebbe restato un solo anno di vita: «Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò». Ed è quello che ha fatto Eriksson, purtroppo però oggi è arrivata la brutta notizia che l’ex allenatore è morto a 76 anni.

La BBC ha dato l’annuncio: «Una notizia terribilmente triste ci giunge: Sven-Goran Eriksson è morto all’età di 76 anni.L’ex allenatore dell’Inghilterra è morto questa mattina nella sua casa circondato dai suoi cari», ha fatto sapere l’emittente inglese.

In Italia Eriksson è stato allenatore della Lazio, della Sampdoria e della Roma, ma si è fatto volere bene anche dai suoi avversari. Ed è stato, in passato, anche il primo allenatore della Nazionale inglese.

Lo scorso 21 agosto, invece, di Eriksson era stato diffuso un video in un documentario sulla sua vita, chiamato “Svev”, con un messaggio che sembrava essere quasi un addio:

«Ho avuto una bella vita, sì. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte. Dovete imparare ad accettarlo, per quello che è. Speriamo che alla fine la gente dica: ‘Sì, era un brav’uomo’. Ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderanno come un uomo positivo. Sorridi. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, prendetevi cura della tua vita e vivetela. Fino alla fine».

In tantissimi dopo la notizia si sono raccolti intorno alla famiglia e sono arrivati numerosi messaggi. Tra i tanti quelli di alcune squadre di cui è stato allenatore: “Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister”, ha scritto la Lazio sui social, seguita dalla Sampdoria: “Ciao Sven” e non solo. Novella2000.it e Novella2000 fanno le più sentite condoglianze ai cari di Svev-Goran Eriksson.