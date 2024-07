Dal montaggio finale di Battiti Live sono spariti non solo alcuni divertenti momenti con protagonista Ilary Blasi, ma anche una gaffe di Annalisa e Tananai.

Tagliata una gaffe di Annalisa e Tananai da Battiti Live

Ieri su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata di Battiti Live, programma che ha già avuto la sua diretta su Radio Norba TV. Mediaset, però, in queste prime due puntate del programma musicale ha apportato delle modifiche nel montaggio. Sono sparite infatti diverse scene, che il pubblico evidentemente attendeva di rivedere. Una tra le tante quella tra Tananai e Annalisa. Un simpatico siparietto che a quanto pare ha subito un taglio.

Come vediamo dalle immagini sottostanti, diventate virali nel periodo di registrazione di Battiti Live, così come ieri sera quando sono state riprese dagli utenti, Tananai e Annalisa erano sul palco per cantare la loro hit estiva, Storie Brevi. Dopo un affettuoso bacio sulla guancia, la cantante ha chiesto al pubblico di rifare a cappella il ritornello del brano. La scena è terminata con l’artista ligure che, in modo ironico, ha chiesto al collega di lasciare il palco. Motivo? Stava leggendo il gobbo che lo invitava appunto a fare in modo che restasse solo lei, come previsto da scaletta.

La risposta di Tananai è stata una risata, che ha coinvolto anche il pubblico di Battiti Live lì presente, per poi allontanarsi e salutare i fan.

annalisa sei la conduttrice di sanremo al posto di carlo conti #battitilive pic.twitter.com/ky1Kcocom0 — Ilaria🌪️ (@IaiaLovesParis) June 23, 2024

Il momento di cui vi abbiamo parlato, però, ieri sera su Canale 5 non è mai andato in onda e le immagini derivano appunto dalla diretta di Radio Norba del mese scorso. Ma nulla che potesse essere appunto legato alla messa in onda di ieri nel canale di Mediaset.

L’accaduto ha scaturito qualche polemica tra i fan, che si aspettavano di poter assistere nuovamente al siparietto. Ma come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo questo tra Annalisa e Tananai non è stato il solo momento che Canale 5 ha deciso di eliminare. Ci sono anche altri episodi che vedono coinvolta Ilary Blasi eliminati dalla rete ammiraglia.

Nonostante ciò, però, il successo di Battiti Live prosegue spedito e attualmente è uno degli eventi e punti di riferimento dell’estate del pubblico.