Secondo le ultime voci di corridoio, la produzione di Tale e Quale Show avrebbe avviato delle trattative lampo con Luca Laurenti per cercare di averlo nel cast della nuova edizione del talent show.

Luca Laurenti verso Tale e Quale Show

Tale e Quale Show sta scaldando i motori. A settembre partirà infatti su Rai 1 la nuova attesissima edizione del talent show, che come al solito vedrà la conduzione di Carlo Conti. Da anni il programma è un appuntamento fisso per il grande pubblico del primo canale e anche stavolta ne vedremo senza dubbio di belle. Attualmente gli autori sono alla ricerca del cast perfetto e solo tra pochi giorni il presentatore rivelerà l’elenco dei concorrenti che si metteranno alla prova con questa sfida.

In rete naturalmente non mancano le indiscrezioni e secondo le voci di corridoio sarebbero già diversi i volti noti che avrebbero sostenuto un provino. Stando a quanto è emerso, in lizza per prendere parte alla trasmissione del venerdì sera ci sarebbero, tra i tanti, Beppe Quintale, Shaila Gatta, Jonathan Kashanian, Samuel Peron, Manuela Villa, Le Donatella, Guenda Goria e molti altri. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che sta già facendo discutere.

Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, pare che Carlo Conti e la sua squadra stiano tentando il colpaccio. Sembrerebbe infatti che la produzione di Tale e Quale Show abbia avviato delle trattative lampo con Luca Laurenti per cercare di averlo nel cast della prossima edizione. La notizia ovviamente sta già entusiasmando gli utenti e in molti si chiedono se realmente lo storico braccio destro di Paolo Bonolis diventerà uno dei concorrenti del talent show.

Attualmente gli autori non hanno ancora confermato alcun gossip ma di certo tra una manciata di giorni ne sapremo di più in merito.