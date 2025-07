A settembre su Canale 5 partirà ufficialmente Amici 25. Mediaset nel mentre prende una decisione sulla nuova edizione del Serale, che debutterà nella primavera del 2026.

Cosa accadrà al Serale di Amici 25

Fervono i preparativi per Amici 25. A settembre infatti su Canale 5 partirà la nuova edizione del celebre talent show di Maria De Filippi e come al solito non mancheranno le emozioni. Proprio in queste settimane si stanno svolgendo i casting per gli aspiranti allievi. Tuttavia solo nel corso della primissima puntata scopriremo chi sarà ad indossare la tanto ambita maglia della scuola. Nel mentre in rete non mancano le indiscrezioni circa il cast di prof.

Di recente infatti si è mormorato che Deborah Lettieri, dopo una solo edizione, dirà addio alla trasmissione. Al suo posto ci sarebbe però un grande ritorno. Di chi parliamo? Nientemeno che di Veronica Peperini. La coreografia proprio nelle ultime ore sarebbe stata avvistata alle audizioni e per i più sarebbe pronta a tornare nel corpo docenti. In attesa di saperne di più, oggi un nuovo retroscena sul talent show sta facendo discutere il web.

Pare infatti che Mediaset abbia preso un’importante decisione sul Serale di Amici 25, che debutterà nella primavera del 2026. Stando a quanto fa sapere Davide Maggio, sembrerebbe che le puntate della fase finale del programma, in onda come da tradizione il sabato sera, termineranno entro mezzanotte.

Una scelta questa presa dall’AD Pier Silvio Berlusconi, che proprio qualche giorno fa, nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset, ha annunciato che a partire da settembre non ci saranno più dirette che termineranno ad orari impensabili, come accaduto fino a qualche mese fa. La nuova politica è stata già attuata con questa edizione di Temptation Island e proseguirà anche con Tú sí que vales, che terminerà proprio entro mezzanotte. L’intenzione sarebbe quella di espandere, poco a poco, questo sistema anche per gli altri programmi di Canale 5 e di certo si tratta di una vera e propria rivoluzione.