In queste ore una fan di Chiara Ferragni ha postato sui social un video dedicato ai piccoli Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale così interviene e replica, rivelando come stanno i suoi figli.

È ormai trascorso un anno e mezzo da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quel momento sia l’imprenditrice digitale che il rapper hanno voltato pagina e si sono lasciati alle spalle il passato. Solo poche ore fa è così arrivato il divorzio, che ha messo ufficialmente fine alla saga dei Ferragnez. Tuttavia da quando la coppia si è detta addio, nel febbraio 2024, a sparire dai social sono stati anche Leone e Vittoria, figli dell’influencer e del cantante.

Chi segue da sempre Chiara e Federico, sa bene che entrambi, fin dalla nascita dei loro bambini, hanno condiviso con il pubblico tutti i momenti più belli dei piccoli, che sono diventati delle vere star del web. Da quando la Ferragni e Lucia si sono separati però i due, di comune accordo, hanno deciso di non esporre più i figli a livello mediatico e da allora dunque di loro non si è più saputo nulla.

In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato. Una fan ha infatti condiviso un video dedicato proprio a Leone e Vittoria, chiedendosi come stessero i bambini. A quel punto a intervenire è stata la stessa Chiara Ferragni, che replicando al post ha dichiarato: “Stanno bene, sono grandi e felicioni e vi mandano tantissimi abbracci”.

In questi giorni intanto la Ferragni è tornata anche al centro del gossip. Stando a quanto è trapelato, pare che tra l’influencer e Giovanni Tronchetti Provera ci sia stato un ritorno di fiamma e sembrerebbe che la coppia abbia ripreso a frequentarsi. A oggi però l’imprenditrice non ha confermato i pettegolezzi sul suo conto e non è chiaro dunque cosa stia accadendo nella sua vita privata.