Ospite a La Volta Buona, Jasmine Carrisi ha parlato del rapporto con la chirurgia estetica, facendo alcune rivelazioni inedite.

Le parole di Jasmine Carrisi

Alcune ore fa ad arrivare ospite a La Volta Buona è stata Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso si è così raccontata cuore aperto, parlando del suo rapporto con la chirurgia estetica. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa Caterina Balivo, la giovane artista ha svelato di essere ricorsa ai primi ritocchi all’età di 18 anni, a causa di alcune insicurezze. Come ha spiegato in diretta, Jasmine, condizionata dai social e dai modelli di perfezione del web, ha deciso di ricorrere al filler alle labbra e in merito ha dichiarato:

“Dai 20 anni ho iniziato a volermi bene. Prima ho avuto difficoltà ad accettarmi, c’è troppa competizione sui social. A 18 anni ho fatto il filler alle labbra, grande insicurezza, condizionata dai social. Oggi è quasi uno standard avere quel tipo di labbra, fare quel filler”.

Ma non è finita qui. Jasmine Carrisi ha anche raccontato di essere sempre stata sostenuta dai suoi genitori. Tuttavia quando ha iniziato ad esagerare con i ritocchi estetici, sia Al Bano che Loredana Lecciso hanno deciso di intervenire. L’artista ha così aggiunto: “I miei genitori mi hanno sempre supportata, finché non ho poi un po’ esagerato e a 19 anni ho smesso”.

Di recente intanto proprio Jasmine ha raccontato di essersi fidanzata. Pur non avendo ancora svelando l’identità del suo compagno, la Carrisi ha ammesso di essere impegnata da pochi mesi e di aver finalmente ritrovato l’amore e la serenità.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.