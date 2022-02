La proposta a Tananai

A partecipare al Festival di Sanremo 2022 come sappiamo è stato anche Tananai, che sul palco dell’Ariston ha presentato la sua nuova canzone, Sesso Occasionale. Tuttavia le cose non sono andate come previsto. L’artista si è infatti classificato al 25esimo posto. Ciò nonostante sembrerebbe che il pubblico e il web abbiano apprezzato la sua canzone, che in questi giorni sta scalando le classifiche. Alberto nel mentre sui social, scherzando, ha più volte ribadito la sua voglia di partecipare all’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno si terrà a Torino. Alcune ore fa così il profilo Twitter di Propaganda Live ha invitato alcuni paesi europei a prendere in considerazione l’idea di farsi rappresentare all’Eurovision proprio dal cantante di Sesso Occasionale! Inaspettatamente a replicare all’appello è stata Monika Schmutz Kirgöz, Ambasciatrice della Svizzera, che a quel punto ha fatto una proposta, affermando:

“Caro Tananai ti aspetto in Ambasciata per un’audizione e un duetto”.

Non è tardata la replica dello stesso Tananai, che rispondendo alla proposta, che naturalmente è ritenersi ironica, dell’Ambasciatrice della Svizzera, ha affermato:

“Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma”.

Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma https://t.co/dK51g9OycC — Tananai (@Tananai5) February 12, 2022

Nonostante il risultato sanremese di certo Tananai può ritenersi più che soddisfatto di come stiano andando le cose. Sesso Occasionale infatti è di certo uno dei brani più amati, e senza dubbio nelle settimane a venire arriveranno grandi riconoscimenti per il cantante.

Novella 2000 © riproduzione riservata.