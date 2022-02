I Maneskin al concerto di Miley Cyrus

È ormai un anno che il fenomeno Maneskin è esploso. Come sappiamo la band romana dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021 ha conquistato l’intero pianeta, scalando le classifiche non solo europee, ma anche americane. Nel giro di pochissime settimane per il gruppo è arrivato un successo incredibile e del tutto inaspettato, e anche oltreoceano sono arrivate delle immense soddisfazioni.

I quattro artisti nel mentre, che solo qualche giorno fa sono tornati a Sanremo come ospiti della kermesse, si stanno preparando al lungo tour che li porterà a girare l’Italia, l’Europa e anche l’America. La band infatti si esibirà in alcuni importanti festival, come il Rock in Rio e il Coachella.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Ieri sera infatti i Maneskin erano presenti al concerto di Miley Cyrus a Los Angeles, in occasione del Music Fest che precede il Super Bowl, l’evento sportivo più atteso e seguito dell’anno. Damiano e i suoi compagni così sui social hanno postato i momenti più belli dello show, e poco fa a sorpresa la stessa Miley ha ricondiviso sul suo profilo le storie della band!

I Maneskin al concerto di Miley Cyrus. pic.twitter.com/582Q9u9xkv — disagiotv (@disagio_tv) February 13, 2022

Non è la prima volta, come sappiamo, che la Cyrus interagisce con gli ex protagonisti di X Factor, da sempre grandi fan dell’ex act Disney. Solo qualche mese fa la cantante americana ha anche iniziato a seguire su Instagram il gruppo, e non sono mancati scambi di messaggi e anche un incontro. In molti nel mentre continuano a sperare in una collaborazione, e non è detto che nei prossimi mesi questo sogno non diventi realtà.

