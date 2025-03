Gradito ritorno stasera ad Amici di Tananai. Il noto cantante lombardo ha presentato in puntata il suo nuovo singolo Alibi. Si è trattato della prima esibizione live per l’artista, che ha anche ritrovato Amadeus dopo il successo a Sanremo.

Tananai torna ad Amici

Non solo le sfide di canto e ballo questa sera su Canale 5 con una nuova puntata di Amici 24. Tra gli ospiti della serata oltre Barbara Foria anche Tananai. Il cantante è tornato nella scuola e ha presentato per la prima volta il suo nuovo singolo Alibi.

Dal 21 marzo il pezzo di Tananai è disponibile per tutti ma solo stasera abbiamo avuto modo di ascoltarlo per la prima volta in TV. E quale migliore occasione se non farlo durante la seconda puntata del Serale di Amici 24?

Così Tananai si è esibito davanti al pubblico del talent show, toccando le corde più profonde dell’anima dei telespettatori, prima di congedarsi. Un momento della serata, nonostante fosse già tardi, che ha coinvolto tutti, riscuotendo commenti più che positivi.

la prima performance di alibi di tananai #amici24 pic.twitter.com/Lg2fPsLMlq — lucrezia ⭑ calmocobra (@nessunconfine) March 29, 2025

Peraltro ha anche ritrovato Amadeus, che ha salutato simpaticamente con un “Ciao papà”, prima di abbracciarlo. È stato proprio il conduttore e oggi giudice di Amici 24 a credere fortemente in Tananai e presentarlo a Sanremo per la prima volta.

Di cosa parla Alibi

Già un primo estratto della canzone si poteva ascoltare nel trailer del film L’amore, in teoria. Adesso però come detto tutti possono ascoltarla. Di cosa parla Alibi di Tananai? Il testo racconta la fine di una relazione, dove non manca malinconia e accettazione per una storia che ci si è resi conto troppo tardi che non può funzionare.

Il protagonista del racconto si è accorto dunque che lui e la sua compagna sono troppo diversi tra loro. All’interno del testo non mancano delle metafore interessanti che spiegano perfettamente quello che sta vivendo colui che racconta questa storia.

Infine ricordiamo che Tananai partirà a breve in tour. Si partirà dall’Europa con la prima data a Zurigo il 3 aprile e per tutto il mese sarà grande protagonista in varie tappe. Da giugno a settembre, infine, il cantante girerà per tutta Italia! E voi quale città raggiungere per seguirlo?