A Ne vedremo delle belle stasera durante la puntata c’è stato un momento in cui Patrizia Pellegrino ha ripreso quanto successo nella puntata precedente, quando è stata accusata da Valeria Marini di comprarsi i follower. Nel dietro le quinte c’è stata una discussione con lei e Matilde Brandi e Patrizia è sbottata.

Patrizia Pellegrino sbotta nel backstage

Il sabato sera di Rai 1 con Ne vedremo delle belle sfida Amici 24. Entrambe le trasmissioni sono nel pieno del loro svolgimento e stasera nel corso dell’appuntamento con la trasmissione di Carlo Conti si sono verificati alcuni momenti di tensione. Dai video del backstage è stato ripreso il momento di sfogo di Patrizia Pellegrino.

Durante la scorsa puntata quest’ultima è stata accusata da parte di Valeria Marini di comprarsi i follower. Una battuta del genere è poi arrivata anche da Matilde Brandi. Ma partiamo per ordine. Inizialmente Patrizia Pellegrino ha preferito non rispondere, ma nel backstage ha affrontato la collega chiedendole le motivazioni che l’avrebbero spinta a dire quelle parole.

Valeria Marini ha affermato di non avere detto bugie e che probabilmente non tutti i follower di Patrizia Pellegrino sarebbero reali. Quest’ultima però si è difesa sostenendo che non sarebbe del tutto così. Ma un’altra sferrata è arrivata anche da Matilde Brandi, che una battutina a riguardo l’ha lanciata:

“A Patrì qualche follower te lo sei comprato però, eh? Stavi a 250.000 e stai a 800.000 dai…“, ha detto la Brandi senza peli sulla lingua.

Questo programma è casa mia

NON RESPIRO #NeVedremoDelleBelle pic.twitter.com/XUpuGabhIH — (@zabetta97) March 29, 2025

Patrizia Pellegrino però in entrambi i casi ha negato questa possibilità, sostenendo che le persone che la seguono sono tutte vere e non ci sono dei finti profili!