NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

“Due vite” cantata da Tananai

Ieri sera Tananai si è esibito in concerto per il pubblico Milanese e ha riscosso come al solito un grandissimo successo. Durante la sua esibizione, però, ha dovuto far fronte a un piccolo fuori programma. I suoi pantaloni si sono strappati e lui è rimasto quasi in mutande. Tuttavia i fan hanno apprezzato il fatto che non si sia lasciato scoraggiare o distrarre e abbia continuato la performance in tranquillità.

Come sappiamo, l’artista è stato uno dei concorrenti di Sanremo 2023 ed è riuscito ad arrivare tra i finalisti del Festival. Purtroppo non è riuscito a salire sul podio ma la sua canzone ha fatto il giro delle radio ed è entrata nel cuore di tante persone. A vincere era stato Marco Mengoni con “Due vite“.

Ieri sera, quindi, Tananai ha tirato in ballo l’amico con una frase ironica: “Ora canto la canzone di Sanremo, quella bella“. Il pubblico presente ha riso e ha cominciato a intonare insieme a lui il brano di Mengoni. A un certo punto ha anche rivolto un saluto al collega e tra gli spettatori si è alzato un fiume di urla d’esultanza. Qui sotto il video.

“Ora canto la canzone di Sanremo, quella bella”. E #Tananai canta Due Vite di Mengoni 😂 Numero 1 pic.twitter.com/AZdUThWAF5 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) September 10, 2023

Questa sua frase è piaciuta tantissimo ai follower, i quali hanno commentato con “idolo“, “genio“, “anche lui fan dichiarato di Mengoni“. Altri ancora, invece, pur ridendo della battuta sono convinti che “Tango” fosse una canzone migliore e si meritasse la vittoria.

Qual è la vostra opinione in merito? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci e non perdetevi tante altre news.