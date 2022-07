Tananai scivola e cade sul palco durante un concerto (VIDEO)

1 La caduta di Tananai sul palco

Tananai (all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino) insieme a Fedez e Mara Sattei è stato ospite dell’appuntamento con Battiti Live a Gallipoli. Mentre si esibiva sul palco con i suoi colleghi sulle note de La dolce vita, l’artista ha preso una storta, è scivolato e caduto.

Nonostante tutto, però, come vedete dal video, il cantante ha continuato la sua esibizione incurante, supportato dal marito di Chiara Ferragni che si è subito avvicinato a lui anche per sincerarsi che tutto andasse bene. Ma Tananai non ha mostrato grossi problemi e ha così portato a casa la performance, acclamata con grande entusiasmo dal pubblico presente.

Il video che vedete qui ha inevitabilmente fatto il giro del web, diventando virale. Poco dopo proprio Tananai con la sua solita ironia ha voluto scherzarci su, ma ha anche mostrato di aver ricevuto una piccola medicazione alla caviglia. Nulla di preoccupante, almeno stando a quanto pubblicato sui social.

La storia Instagram di Tananai dopo la caduta pic.twitter.com/64lTs0cQSX — disagiotv (@disagio_tv) July 4, 2022

Pare quindi che la caviglia di Tananai nonostante abbia ceduto durante l’esibizione non abbia avuto grosse conseguenze, ma vedremo se il cantante interverrà nelle prossime ore sui social per dare ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Intanto a Il Corriere della Sera Tananai ha anche parlato de La dolce vita, la canzone portata al successo insieme a Fedez e Mara Sattei, che tanto sta facendo cantare (e ballare) il pubblico. Continua…