Tara Gabrieletto torna sulla separazione con Cristian Gallella: lo sfogo

1 Sui social Tara Gabrieletto torna a parlare della recente separazione dall’ex marito Cristian Gallella

A inizio mese, precisamente il 4 luglio, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno ufficializzato sui social la loro separazione dopo quattro anni di matrimonio. Un fulmine a ciel sereno per una delle coppie più belle uscite da Uomini e Donne, in crisi da un po’ di tempo. Numerosi fan si sono chiesti quali siano i motivi che li abbiano spinti a porre fine alla loro unione, ma entrambi hanno preferito non rendere il fatto pubblico, chiedendo rispetto. Così entrambi hanno ripreso in mano la propria vita, anche se, ieri Tara è stata costretta a tornare sull’argomento.

Questo perché alcuni utenti hanno fatto notare a Tara Gabrieletto come Cristian Gallella, che fino ad ora è sempre stato lontano dalla piattaforma, sia tornato sui social, mostrandosi sorridente in compagnia di alcuni amici, a seguito della dolorosa separazione. Da qui lo sfogo di Tara:

“C’è una cosa che ci tengo a precisare. Non mandatemi più nulla riguardante Cristian, di quello che fa e non fa. Con chi va o con chi si vede, sul fatto che ora sia diventato social e adesso pubblica. Non mi frega niente. A me non frega assolutamente nulla. Dato che non siete stupidi, ognuno tragga le proprie conclusioni”.

Ha proseguito Tara Gabrieletto, aggiungendo:

“Io so solo che sto bene, sono contenta e sono tornata me stessa. Ho ripreso in mano la mia vita e sono tornata ad essere Tara. La Tara di sempre che aveva perso un attimo la strada. Ora sono tornata. Vi chiedo solo questo. Perché come la maggior parte di voi ha notato, e ho sempre avuto questa particolarità, i miei occhi hanno sempre parlato al posto mio. Quindi quello che vedete è reale. Sono veramente felice e quindi la vostra sensazione non è sbagliata. Grazie per tutti i messaggi, per una parola di conforto in un momento no o in una bella parola in quelli più piacevoli. Spero possa essere magari d’esempio, mettiamola così, ad altre donne che stanno attraversando la mia stessa situazione come in tante mi hanno scritto. L’unico consiglio che posso dar loro è quello di andare avanti, sempre a testa alta. Perché ragazze siamo donne e donne si nasce, non si diventa”.

