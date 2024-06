NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

In queste ore si è mormorato che Chiara Ferragni abbia chiesto non solo il divorzio a Fedez ma anche 40mila euro al mese di alimenti al rapper. Adesso però a intervenire è l’avvocato dell’influencer.

Parla l’avvocato di Chiara Ferragni

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Chiara Ferragni e Fedez. Numerosi infatti sono stati gli aggiornamenti sull’imprenditrice digitale e sul rapper, che ormai sono sempre più distanti. Tra le varie notizie emerse c’è anche quella che parla del presunto divorzio tra i Ferragnez, che sarebbe stato chiesto proprio dall’influencer. Ma non solo. Stando a quanto rivela il portale Dillinger News, pare che Chiara abbia chiesto ben 40mila euro di alimenti mensili al rapper, per provvedere alle spese dei figli Leone e Vittoria.

Naturalmente la notizia è stata ripresa da tutte le principali testate d’informazione e a parlarne è stata anche Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Nel corso della diretta la conduttrice ha fatto sapere che l’avvocato di Chiara Ferragni, tramite un comunicato, ha ufficialmente smentito i pettegolezzi. L’influencer infatti non avrebbe mai chiesto una simile cifra a Fedez. Questo quanto si legge nella nota divulgata nelle ultime ore:

“L’Avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e di diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni”.

Nel mentre in queste ore a rompere nuovamente il silenzio è stato Fedez. Nel corso di una recente live sui social infatti è tornato a parlare della sua intervista a Belve. A quel punto il cantante è tornato a lanciare frecciatine al team di Chiara Ferragni, affermando: “Io credo di essere andato lì a fare una cosa. E credo di averla fatta bene. Non sono andato lì per me. Anche se dall’altra parte non è stato apprezzato, credo di aver fatto tutto quello che team di comunicazione pagati fior di soldi non sono riusciti a fare in mesi. Io l’ho fatto in una sera e l’ho fatto sempre per i miei figli”.