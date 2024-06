NEWS

7 Giugno 2024

Nel corso di una live sui social, Fedez è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Le nuove dichiarazioni di Fedez su Chiara Ferragni

Sono ormai passati mesi da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono separati, mettendo così fine al loro matrimonio. Col passare del tempo se ne sono dette di ogni sul rapper e sull’influencer, che ancora oggi sono protagonisti del gossip e della cronaca rosa. I due infatti stanno conducendo vite del tutto diverse e solo di recente il cantante è stato beccato in compagnia di più di una modella, finendo al centro dell’attenzione mediatica. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Federico infatti ha tenuto una live su Twitch in compagnia dello streamer Grenbaud. Nel corso della diretta così il rapper si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla Ferragni, tornando sulla fine del loro matrimonio. Il cantante ha così dichiarato: “Oggi riesco a essere me stesso, ma non rinnego nulla. Bisogna andare avanti”.

Ma non è finita qui. A sorpresa infatti Fedez ha definito la storia con Chiara Ferragni una “relazione tossica”, anche a causa di alcune persone che circondano l’imprenditrice digitale. Concludendo il cantante ha poi aggiunto: “I miei figli sono un argomento complicato, sto lottando per vederli il più possibile”.

Federico come se non bastasse è anche tornato sull’intervista rilasciata a Belve due mesi fa e lanciando un’ulteriore stoccata al team della sua ex moglie ha affermato: “Se dalla Fagnani ho sbagliato a espormi su qualcosa? Io credo di essere andato lì a fare una cosa e credo di averla fatta bene. Non sono andato lì per me. Anche se dall’altra parte non è stato apprezzato, credo di aver fatto tutto quello che team di comunicazione pagati fior di soldi non sono riusciti a fare in mesi. Io l’ho fatto in una sera e l’ho fatto sempre per i miei figli”.