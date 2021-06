2 Taylor Mega a Saint-Tropez con un altro

Nelle settimane scorse il settimanale Chi raccontava della nuova relazione di Taylor Mega con il rapper meneghino Sacky. Diciannovenne, passato turbolento, Sacky era stato pizzicato con l’influencer da 2 milioni e mezzo di follower passeggiando per le vie di Milano tra un bacio e l’altro. Il cantante sembrava quindi aver preso il posto che nel cuore della Mega, fino a febbraio, era stato di Tony Effe. Peccato però che poche ore fa, via Instagram, lo scenario sia nuovamente cambiato.

Mentre soggiorna a Saint-Tropez in una villa con amici, la Mega è apparsa in affettuosa compagnia di un altro uomo. I due hanno condiviso abbracci, tenerezze e giochi d’acqua in piscina rilanciati attraverso Instagram Stories, e non potevano non suscitare le reazioni sorprese e incuriosite dei fan dell’influencer.

“Ma quanto sono romantica oggi… Mi state chiedendo spiegazioni, ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”.

Evasiva e misteriosa, Taylor Mega non ha presentato ai follower il ragazzo che sta sicuramente allietando la sua permanenza in Costa Azzurra. E a dire il vero non ha nemmeno parlato di lui come suo fidanzato. Piuttosto, i due sembrerebbero legati da una bella amicizia in cui il contatto non manca.